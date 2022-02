Gibt es einen größeren Dauerbrenner als Mario Kart? Der Fun-Racer hat sich auf der Nintendo Switch inzwischen mehr als 43 Millionen mal verkauft. Und damit das auch so bleibt, spendiert Nintendo Mario Kart 8 Deluxe ganze 48 „neue“ Strecken.

Mario Kart 8 Deluxe bleibt uns bis Ende 2023 erhalten

Die letzte Nintendo Direct war ein handfestes Wechselbad der Gefühle für „Mario Kart“-Fans, denn jetzt steht endgültig fest: Mario Kart 9 wird nicht vor 2024 erscheinen. Stattdessen erweitert Nintendo Mario Kart 8 Deluxe um 48 neue Strecken. Wobei „neu“ nicht ganz richtig ist. Tatsächlich handelt es sich um 48 Remakes bereits bekannter Strecken aus der gesamten Mario-Kart-Reihe. Spieler können sich in den kommenden Wochen und Monaten also auf Strecken aus Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash oder dem Mobile Game Mario Kart Tour freuen (Quelle: Nintendo).

Die 48 Strecken werden allerdings nicht sofort veröffentlicht, sondern häppchenweise in Wellen. Ganz genau werden es sechs Wellen mit jeweils acht Strecken sein, die bis Ende 2023 dem fünf Jahre alten Racer immer wieder neues Leben einhauchen. Los geht es bereits am 18. März 2022.

Fans sind enttäuscht: Viel Holz für alten Content

Und jetzt kommt der Haken. Natürlich gibt es so viel „neuen“ Content nicht gratis. Der sogenannte Booster Course Pass, der alle 48 Strecken enthalten wird, kostet solide 25 Euro. Alternativ sind die Strecken aber auch via Online Expansion Pack erhältlich. Wer das Expansion Pack in der Vergangenheit also bereits für die N64-Spiele gekauft hat oder die „Animal Crossing“-Erweiterung, der kann im März ohne zusätzliche Kosten direkt loslegen.

Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass DLC

Auf Social Media, vor allem Twitter, aber auch in den YouTube-Kommentaren unter dem Ankündigungs-Trailer, gab es aber nicht nur Zustimmung. Viele Fans sind darüber enttäuscht, dass das Mario Kart, welches ursprünglich schon für die Wii U erschien, gnadenlos am Leben erhalten wird und der vermeintlich neue Content strenggenommen nur recycelt wird. Die Hoffnung auf ein brandneues Mario Kart mit neuen Mechaniken und tatsächlich neuen Strecken ist damit vorerst gestorben.