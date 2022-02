(Bildquelle: Nintendo / The Pokémon Company)

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit seinem Reveal ein heißes Thema auf den sozialen Plattformen. Auf der einen Seite steht das neue Konzept, auf der anderen Seite die unzeitgemäße Grafik. Dem Erfolg des Spiels hat das aber offenbar keinen Abbruch getan, denn nun stehen die ersten Verkaufszahlen fest.

Pokémon-Legenden: Arceus Facts

Pokémon-Legenden: Arceus: Nintendo kann sich freuen

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit dem 28. Januar 2022 erhältlich und hat sich innerhalb von einer Woche um die 6,5 Millionen Mal weltweit verkauft, wie Nintendo of America heute freudig auf Twitter verkündete:

Allein in seiner Heimat Japan verkaufte sich das Spiel ganze 1,43 Millionen Mal und übertraf damit sogar knapp Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Die beiden Remakes sind seit November 2021 erhältlich und konnten sich in ihrer ersten Woche „nur“ 1,40 Millionen mal verkaufen. Noch erfolgreicher war in Japan nur noch Animal Crossing, wie Branchenanalyst David Gibson auf Twitter verriet:

Und was sagen die Kritiken?

Neben den Verkaufszahlen konnte Pokémon-Legenden: Arceus aber auch die internationale Presse von sich überzeugen. Auf dem Review-Aggregator Metacritic hält das Spiel derzeit einen stattlichen Score von 84 %. Auf anderen Seiten wie OpenCritic schneidet das Spiel mit 85 % sogar noch einen Ticken besser ab.

Und auch die Fans scheinen den neusten Ableger zu lieben, der User-Score auf Metacritic attestiert dem Spiel einen Score von 81 %, wobei man hier beachten muss, dass viele Hardcore-Fans und Hater sich mit Review-Bombing gegenseitig belasten. Sei es drum, auf Amazon hält das Spiel mit 4,3 von 5 Sternen ebenfalls einen soliden Wert.

Pokémon-Legenden: Arceus – Willkommen in der Hisui-Region

Kurz gefasst: Pokémon-Legenden: Arceus ist trotz aller Kritik ein voller Erfolg und dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten noch viele Millionen mal verkaufen. Vielleicht überwindet der Ableger ja sogar Pokémon Schwert und Pokémon Schild? Die beiden Switch-Spiele haben sich zusammen fast 24 Millionen mal seit ihrem Release im Jahr 2019 verkauft. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die Reise von Pokémon-Legenden: Arceus hat ja gerade erst begonnen.