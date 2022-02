Wir sind in OlliOlli World zum neuen Skateboard-Gott aufgestiegen und verraten euch im Test, ob sich das Abenteuer gelohnt hat.

Indie Games Facts

Seit Jahrzehnten thront der gute Tony Hawk auf dem Skate-Olymp, doch dort wird er schon bald Gesellschaft bekommen: Und zwar von dir! Noch vertritt Chiffon die Interessen der Skate-Götter in Radlandia, doch da sie sich bald zur Ruhe setzen will, ist sie auf der Suche nach einem Nachfolger.

Deshalb ist es deine Aufgabe, dein Können auf dem Board unter Beweis zu stellen. Dabei skatest du durch fünf unterschiedliche Biome um schließlich den Skater-Himmel Gnarvana zu erreichen. Das klingt alles ziemlich abgedreht? Dann willkommen bei OlliOlli World!

Leicht zu lernen, schwer zu meistern

Die beiden bisherigen OlliOlli-Spiele waren vor allem für ihren knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. OlliOlli World geht einen anderen Weg und gestaltet das grundlegende Spiel sehr zugänglich. Wer den Controller also mit zwei linken Händen hält, sollte trotzdem nach wenigen Versuchen das Ziel erreichen. Für Profis ist das Spiel aber immer noch so fordernd wie eh und je.

Seht euch den Trailer an um OlliOlli World in Bewegung zu sehen:

OlliOlli World: Gameplay-Trailer

So will in jedem Level nicht nur der Highscore geknackt, sondern auch eine Reihe von Nebenaufgaben absolviert werden. Sei es, die Strecke ohne Checkpoins zu absolvieren, eine zehnfache Kombo zu erreichen oder versteckten Charakteren zu begegnen. In OlliOlli World sind die Level nämlich nicht streng linear, stattdessen gabelt sich der Weg an etlichen Stellen. Wer alle Levelziele und den Highscore meistern will, muss also auch den Levelaufbau im Kopf haben, um die in der Regel deutlich anspruchsvolleren, alternativen Routen zu bezwingen.

Dadurch ergibt sich ein überraschend effektiver Flow-State: Statt im Voraus zu entscheiden, an welchem Schwierigkeitsgrad du dich messen willst, triffst du deine Wahl stets spontan. Dir fehlt das Tempo um den bevorstehenden Sprung zu schaffen? Dann fahre stattdessen einfach auf der unteren, leichteren Bahn weiter. Auf diese Weise fordert das Spiel sowohl Einsteiger als auf Profis auf ganz individuelle Weise.

Eine bunte Spielwelt

Zum guten Flow trägt auch die durchdachte Farbgebung des Spiels bei. Ob Rails, Faltground oder Treppen, jedes Element ist konsequent eingefärbt, sodass du bereits aus dem Augenwinkel erkennst, welches Hindernis dich als nächstes erwartet. Das ist bei dem hohen Spieltempo auch bitter nötig, denn die detaillierten und belebten Hintergründe der Level wirst du während deiner Tour kaum wertschätzen können.

Überhaupt hat Roll7 sehr viel Liebe in Gestaltung der Welt und ihre Charaktere investiert, auch wenn deren Gewichtung nicht immer ganz stimmig ist. Während du an einem Großteil der Spielwelt wie bereits beschrieben einfach vorbeirast, erwartet dich vor jedem einzelnen Level ein etwa einminütiges Gespräch mit deinen Begleitern, das sich nicht ohne weiteres überspringen lässt.

Der Charakter-Editor von OlliOlli World gibt dir unzählige Möglichkeiten.

Gefühlt endlos ist zum Glück aber auch das Endgame von OlliOlli World. In Gnarvana angekommen stehen dir zwei neue Spielmodi zur Verfügung. Zum einen kannst du in täglichen Challenges auf weltweiten Leaderboards um Highscores und kosmetische Belohnungen antreten. Zum anderen erwartet dich der Level Generator, der nach deinen Vorgaben ein maßgeschneidertes Level ausspuckt, je nachdem welche Szenerie, welchen Schwierigkeitsgrad und welche Länge du bevorzugst. Klar, dass du dieses Ergebnis plattformübergreifend mit deinen Freunden teilen kannst, um dir abermals ein Duell um die höchste Punktzahl zu liefern. Schließlich erscheint das Spiel nicht nur auf dem PC sondern auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X|S und Nintendo Switch.

Test-Fazit zu OlliOlli World

OlliOlli World hat die steile Einstiegshürde der Vorgänger erfolgreich überwunden und obendrein eine bunte, einladende und sympathische Spielwelt geschaffen. Wer den Stil von Cartoons wie Steven Universe oder Adventure Time liebt, wird sich auch in Radlandia schnell zuhause fühlen.

Trotzdem kommen Profis nach wie vor auf ihre Kosten, nicht zuletzt dank der internationalen Ranglisten. Nur wer die ultrapräzise Steuerung beherrscht und jede Kombo bis zum letzten Sekundenbruchteil auszehrt, hat eine Chance auf die vorderen Plätze. Wer sich also von stets steigenden Highscore motivieren lassen kann, ist bei OlliOlli World nach wie vor an der richtigen Adresse.