Im Jahr 2022 plant Blizzard einen neuen Schwung an Inhalten für das Warcraft-Franchise. Darunter ist sogar ein brandneues Spiel, eine Nachricht, die Fans eigentlich freuen sollte. Es gibt nur ein nicht ganz unwichtiges „aber“. Es wird ein Mobile Game.

Neues Warcraft-Spiel: Blizzard kündigt Mobile-Ableger an

Im Quartalsbericht von Activision Blizzard sind nicht nur die Milliarden zu sehen, die das Unternehmen erwirtschaftet, sondern es gibt auch hin und wieder Hinweise auf zukünftige Projekte zu finden. Laut dem Bericht plant Blizzard für das Jahr 2022 neue Inhalte für Spiele des Warcraft-Universums, also World of Warcraft und Hearthstone. Hinzu kommt ein neues Mobile Game, welches separat von den anderen Warcraft-Spielen genannt wird. Der Mobile-Ableger für Warcraft ist Blizzards erster neuer Versuch auf der Plattform Smartphone nach dem PR-Desaster bei der Ankündigung von Diablo Immortal.

Blizzard arbeitet zurzeit auch einem ganz neuen Spiel:

Blizzard und Mobile Games – ein schwieriges Thema für Fans

Im Jahr 2018 warteten bei der Blizzcon die Diablo-Fans auf neue Ankündigungen zu ihrem Lieblingsspiel. Die bekamen sie auch in Form von Diablo Immortal. Was dann folgte, waren drei Entwickler, die zum Teil auf der Bühne ausgebuht wurden und dank des „Red Shirt Guy“ ein Meme für die Ewigkeit. So war das mit „Immortal“ wohl nicht gemeint. Die Frage, ob das ein viel zu später April-Scherz sein soll, wurde genauso berühmt wie die Frage eines Entwicklers: „Do you guys not have phones?“

Natürlich haben auch Diablo-Fans Smartphones, sie haben sich nur schlicht etwas anderes gewünscht. Nach dieser misslungenen Ankündigung ist dieselbe Idee für das Warcraft-Franchise auch eher eine Fußnote geworden.

Es gibt aber dennoch Grund zur Hoffnung. Die ersten Eindrücke aus den Testphasen zu Diablo Immortal fallen wesentlich positiver aus als erwartet. Vielleicht entsteht dort tatsächlich ein gelungenes Mobile Game und Warcraft könnte es ja ähnlich ergehen. Aktuell gibt es außer der Erwähnung im Quartalsbericht auch noch keine Infos zu dem neuen Projekt.