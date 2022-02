Die Nintendo Switch ist nun die erfolgreichste Heimkonsole des japanischen Herstellers Nintendo und übertrifft damit nicht nur die hauseigene Wii, sondern auch eine legendäre Konsole von Konkurrent Sony.

Der König ist tot, es lebe der König

Mehr als 100 Millionen mal hat sich Nintendos Erfolgs-Konsole inzwischen verkauft. Ganz genau waren es sogar 103,5 Millionen Einheiten und damit hat die Switch einen hauseigenen Rekord gebrochen. Bisher war nämlich die Nintendo Wii die erfolgreichste Konsole von Big N. Die Heimkonsole war ein unglaublicher Erfolg und verkaufte sich Zeit ihres Lebens ganze 101,6 Millionen mal (Quelle: Nintendo).

Tolle Kontraste, größerer Bildschirm – aber kann die neue OLED-Switch noch mehr? Und für den lohnt sich der Kauf überhaupt?

Nintendo Switch: Geht da noch mehr?

Von solchen schwindelerregenden Zahlen können die meisten Konsolen nur träumen. Vor allem in so kurzer Zeit. Zum Vergleich: Die PlayStation 4 steht aktuell bei 116,8 Millionen verkauften Einheiten. Allerdings hat die PS4 auch drei Jahre Vorsprung und ihren Zenit inzwischen weit überschritten. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis die Switch auch diese Konsole einholt.

Apropos, PlayStation. Eine ganz besonders legendäre PlayStation hat die Switch zeitgleich mit der Wii nun hinter sich gelassen – und zwar die PS1. Die erste Sony-Konsole war in den 90er Jahren ein gigantischer Erfolg und konnte sich beachtliche 102,5 Millionen Mal verkaufen. Damit steht der Oldtimer aktuell auf Platz 6 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten.

Im Gegensatz zur PS4 oder der PS1 ist die Switch aber noch lange nicht am Ende angelangt. So ist das neuste Modell der Switch, die Nintendo Switch OLED (bei Amazon ansehen), erst seit ein paar Monaten erhältlich und wird die Erfolgsgeschichte der Konsole in diesem Jahr mit Sicherheit weiterschreiben. Immerhin gibt es noch ein paar Rekorde zu knacken. So zum Beispiel vom Game Boy, der sich 118,7 Millionen Mal verkauft hat.

Wesentlich schwieriger wird es für die Switch dagegen den Nintendo DS einzuholen. Der erfolgreichste Handheld aller Zeiten bringt es auf sagenhafte 154,9 Millionen verkaufte Exemplare. Nur die PlayStation 2 war erfolgreicher und gilt mit 157,7 Millionen verkauften Einheiten als die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. (Quelle: Statista)