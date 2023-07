Eines der erfolgreichsten Spiele im Xbox Game Pass macht den Sprung auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Fans auf der Sony-Konsole greifen sofort zu und machen den Shooter in Windeseile zu einem Topseller.

Xbox-Shooter landet auf PS4 und PS5

Am 13. Dezember 2022 erschien High on Life für Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Das knallbunte Abenteuer vom Entwickler Sqanch Games hat bereits einige ruhmreiche Monate hinter sich. Immerhin war der Shooter im vergangenen Jahr das erfolgreichste Spiel im Xbox Game Pass.

PlayStation-Spieler sind bisher allerdings noch leer ausgegangen. Das ändert sich jetzt: High on Life ist jetzt für PS4 und PS5 zu einem Preis von 59,99 Euro erhältlich. Die PlayStation-Fans haben auf diesen Moment nur gewartet. Sie katapultieren High on Life schon kurz nach Release auf den siebten Platz der PS5-Bestseller (Quelle: PS5-Topseller)

High on Life schickt euch auf ein Abenteuer voller verrückter Aliens und sprechenden Waffen. Auf Metacritic fallen die Kritiken für die Xbox-Version mit 67 Punkten eher verhalten aus. Bei den Spielern landet der Shooter immerhin bei einer 7,9 von 10 (Quelle: Metacritic).

Schaut euch hier den PlayStation-Trailer für High on Life an:

High on Life: Trailer für PS4 und PS5

High on Life mit der Stimme hinter Rick and Morty

High on Life konnte zum Release besonders mit seinem Humor und den vielen Popkultur-Anspielungen Aufmerksamkeit erregen. Hinter dem Shooter steckt Justin Roiland, der das Entwicklerstudio Squanch Games nicht nur gegründet hat, sondern unter anderem auch einer der sprechenden Waffen im Spiel seine Stimme leiht.

Roiland ist weiterhin als Mitschöpfer der Erfolgsserie Rick and Morty bekannt und hatte in den bisher erschienenen sechs Staffeln auch beide namensgebenden Helden vertont. Für die siebte Staffel hat Adult Swim allerdings die Zusammenarbeit mit Roiland beendet. Auch bei Squanch Games ist Roiland inzwischen nicht mehr beschäftigt.