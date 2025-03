Two Point Museum: Geisterschlüssel freischalten und herstellen

Habt ihr euch in Two Point Museum für das Geisterhotel begeistert, dann werdet ihr für bestimmte Expeditionen einen Geisterschlüssel benötigen. Ihr schaltet ihn aber erst frei, nachdem ihr die besagten Expeditionen zur Verfügung habt. Das kann für Verwirrung sorgen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Geisterschlüssel freischalten

Um den Geisterschlüssel zu bekommen, müsst ihr lediglich die Kampagne von Two Point Museum weiterverfolgen. Im Rahmen der Anforderungsreihe "Tore zur Unterwelt" erhaltet ihr die Aufgabe "Stelle 'Geisterschlüssel' in der Werkstatt her." Für diese Aufgabe wird das Werkstattprojekt automatisch freigeschaltet.

Geisterschlüssel herstellen

Um den Geisterschlüssel herstellen zu können, benötigt ihr eine Werkstatt, die ihr bis dahin schon gebaut haben solltet. Klickt die Werkstatt an und wählt die Oberfläche "Projekt starten".

Anzeige

Es öffnet sich ein Menü, in dem ihr zwei Reiter vorfindet. Im ersten Reiter seht ihr eine Auswahl an interaktiven Ausstellungstücken. Im zweiten Reiter befinden sich die sogenannten Expeditionsfrachtgüter. Das folgende Bild zeigt euch, welchen Menüpunkt wir meinen.

Klickt die Werkstatt an und wählt im Menü den zweiten Reiter aus. Hier findet ihr den Geisterschlüssel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Zu den Expeditionsfrachtgütern gehört unter anderem der Geisterschlüssel. Die Aufgabe dieses Frachtguts lautet:

"Wird verwendet, um auf Expeditionen Hindernisse in Form von Toren zur Unterwelt zu öffnen." Aus der Gegenstandsbeschreibung in Two Point Museum

Wählt ihr den Geisterschlüssel in der Liste aus, könnt ihr im aufgehenden Fenster sehen, wie lange ihr benötigt, um den Gegenstand herzustellen und wie hoch die Baukosten sind. Zudem seht ihr, wie viele ihr bereits im Besitz habt.

Klickt ihr jetzt auf die Schaltfläche "Projekt starten" wird der Schlüssel in der Werkstatt hergestellt. Achtet darauf, dass ihr dafür einen Hausmeister benötigt, der mit der Fähigkeit ausgestattet ist, etwas in der Werkstatt herzustellen. Das Symbol hierfür ist der Hammer. Stellt einen Hausmeister mit dieser Fertigkeit ein oder bildet ihn in diesem Bereich weiter. Er wird die Herstellung automatisch aufnehmen.

Anzeige

Quiz: Kannst du die Spiele-Charaktere nur an der Silhouette erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.