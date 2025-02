Sims 4: Welten, Nachbarschaften und Städte

Die Welten in Die Sims 4 sind vielfältig, farbenfroh und jede auf ihre Weise einzigartig. Mit den passenden Erweiterungspacks stehen euch insgesamt 14 verschiedene Welten zur Erkundung offen. Einige davon verbergen spannende Geheimnisse, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Hier geben wir euch einen umfassenden Überblick über alle Nachbarschaften, Grundstücke und Welten.

Könnt ihr alle Welten erreichen?

Je nachdem wie viele Erweiterungen ihr habt, so viele Welten werden euch freigeschaltet. Im Prinzip kann jeder Sim in jede Welt reisen oder umziehen, sofern sie verfügbar ist. Die einzige Ausnahme bildet Granite Falls. Hier kann euer Sim lediglich seinen Urlaub verbringen und die Natur genießen. Ihr könnt den Urlaub entweder alleine, mit dem Liebsten in den Flitterwochen oder mit der gesamten Familie verbringen und eure Fähigkeiten ausbauen oder die Seele baumeln lassen.

Innerhalb der Welten gibt es sogenannte Grundstücke und Nachbarschaften. Dort befinden sich Privathäuser, Gemeinschaftshäuser oder Grünanlagen. Geheime Grundstücke und Orte werden nicht angezeigt und müssen von den Sims jedes Mal aufs Neue aufgesucht werden. Sie befinden sich dafür immer an derselben Stelle.

Jedes Mal, wenn ihr von einem Grundstück auf ein anderes wechselt, erscheint der Ladebildschirm. Es gibt daher, im Gegensatz zu den Sims-Vorgängern, kein offenes Gebiet mehr.

Welche Welten gibt es?

Jede Welt hat eine unterschiedliche Anzahl an Grundstücken. Zudem sind einige Nachbarschaften nur durch bestimmte Voraussetzungen betretbar. Im Folgenden findet ihr eine Übersichtstabelle zu allen verfügbaren Welten.

Allgemeine Welten

Welt Erweiterung Grundstücksanzahl Zusätzliche Gebiete Willow Creek Basisspiel 21 Die Waldlichtung Oasis Springs Basisspiel 21 Geheime Grotte Newcrest Basisspiel 15 / Magnolia Promenade An die Arbeit 10 / Granite Falls Outdoorleben 6 Das Einsiedlerhaus Windenburg Zeit für Freunde 24 / San Myshuno Großstadtleben 30 / Forgotten Hollow Vampire 5 / Brindleton Bay Katzen und Hunde 16 / Selvadorada Dschungelabenteuer 7 Tempelbereich Del Sol Valley Werde berühmt 11 Plumbob-Pictures Strangerville Strangerville 12 Das Labor Sulani Inselleben 14 / Glimmerbrook Reich der Magie 6 Magierportal Bridechester An die Uni 13 Ruinen

Falls ihr auf Geheimnisse steht, empfehlen wir euch das Dschungelabenteuer-Erweiterungspack. Dort könnt ihr einen alten Tempel betreten, verschiedene Rätsel lösen und antike Schätze bergen.

Alleinstehende Welten

Mit der Erweiterung An die Arbeit könnt ihr bestimmte Bereiche freischalten, wobei jeder von ihnen einen Beruf voraussetzt.