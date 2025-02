Sims 4: Alles für den erfolgreichen Treppenbau

In Sims 4 könnt ihr mit dem hauseigenen Treppentool in nur wenigen Sekunden wunderschöne Treppen zaubern. Doch nicht alle Funktionalitäten des Tools sind offensichtlich und manche eurer Wünsche erfordern den einen oder anderen Trick, um umgesetzt zu werden. Hier erfahrt ihr, wie ihr alle Art von Treppen baut – ob diagonal, übereinander, ums Eck oder sonst was.

Treppen bauen, platzieren und drehen

Dank der intuitiven Bediegung von Sims 4 ist es ganz leicht, in nur wenigen Schritten wunderschöne Treppen herzuzaubern. (© EA, Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hausbau gehört zu den Nummer-Eins-Vergnügen in Sims 4. Hat euch die Bauwut gepackt und eine Treppe muss her? Geht als Erstes in den Bau-Modus und wählt im Bild unten links die Treppe aus. Es öffnet sich das Inventar, welches verschiedene Treppenfarben anbietet. Sucht euch eine Farbe aus und ihr wechselt in die Platzierungsperspektive.

Damit ihr eine Treppe platzieren könnt, muss genug Platz vorhanden sein. Da ihr die Treppe immer in dem Stockwerk platzieren müsst, aus welchem der Sim später hinaufgeht, müsst ihr bereits vorher darauf achten, dass oben auch genügend Raum und Platz vorhanden ist und nichts im Weg steht. Dies gilt sowohl für Möbel und Pflanzen, als auch für Lampen und Teppiche. Ansonsten bleibt die Markierung rot und ihr könnt die Treppe nicht platzieren.

Ein kleiner Tipp von uns: Wenn ihr euch nach dem Platzieren der Treppe umentschieden habt und jetzt lieber eine hättet, die unterhalb leer ist, dann könnt ihr mit dem Vorschlaghammer diese ohne Problem entfernen.

Treppenplattform bauen

Plattformen helfen euch, platzsparende Treppen zu errichten. Drei Plattformen könnt ihr so errichten, wenn ihr an den Pfeilen zieht. (© EA, Screenshot GIGA)

Sobald ihr einen geeigneten Platz gefunden und die Treppe platziert habt, könnt ihr sie verändern. Klickt dazu auf die Treppe und es erscheint ein Kästchen, welches mit zwei Pfeilen angezeigt wird. Mit den Pfeilen könnt ihr verschiedene Treppenetagen einbauen und diese ausrichten, wie es euch gefällt. L-Formen, U-Formen, Ecktreppen und viele weitere Ausrichtungen sind möglich. Dadurch könnt ihr nicht nur schönere Treppen gestalten, sondern diese auch platzsparend platzieren. So errichtet ihr eine Plattform:

Platziert die Treppe an dem gewünschten Ort. Zieht an den Doppelpfeilen und teilt so eure Treppe; eine neue Plattform entsteht. Solange ihr diese Doppelpfeile seht, könnt ihr die Treppe weiter teilen und die Treppenteile drehen – das geht bis zu dreimal.

Besonders nützlich ist es, dass ihr durch das geschickte Manövrieren des Doppelpfeils auch die Treppenplattformen wieder entfernen könnt, wenn sie doch nicht so gut in euer Design passen.

Treppengeländer anbringen

Mit passenden Treppengeländer könnt ihr in Sims 4 ganze Versaillesschlösser herzaubern, wenn euch danach ist. (© EA, Screenshot GIGA)

Steht eure schöne Treppe so wie sie soll, könnt ihr diese nun mit Treppengeländer verschönern. Das macht ihr, indem ihr in demselben Menü, wo ihr das Treppentool ausgewählt hattet, rechts auf das Geländer klickt.

Sucht euch dort das schönste Geländer samt Farbe aus und klickt einfach auf die Treppe – das Geländer erscheint automatisch an allen Seiten. Leider könnt ihr das Geländer nicht einseitig platzieren und müsst euch mit beiden Seiten zufriedengeben.

Treppen an die Veranda bauen

Auch an eure Veranda könnt ihr mit diesem kleinen Kniff ohne Probleme eine hübsche Treppe platzieren. (© EA, Screenshot GIGA)

Nichts geht über ein gemütliches Frühstück an einem lauen Sommermorgen, während ihr auf eurer Veranda sitzt und einen Kaffee schlürft. Eure Sims würden sich sicherlich auch freuen, so in den Tag zu starten, also habt ihr euch vorgenommen, eine Veranda zu bauen. Führt diese vier Schritte aus, um eine schöne Veranda zu erhalten:

Sucht im Treppenmenü nach Terrasse – diese wird als Grundlage für die Veranda dienen. Erhöht die Terrasse um ein paar Stufen nach oben, um Platz für die Treppe zu bieten. Platziert nun an der Seite, die euch vorschwebt, die Treppe. Jetzt könnt ihr mittels Vorschlaghammer das unnötige Geländer entfernen.

Ihr könnt übrigens mit dem Vorschlaghammer auch die Fläche unterhalb der Treppe entfernen, wenn sie euch stören sollte.

Diagonale Treppen bauen

Um in Sims 4 eine diagonale Treppe bauen zu können, müsst ihr etwas herumtricksen. (© EA, Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Als Connaisseure des Designs sucht ihr sicherlich immer wieder nach neuen, ausgefallenen Ideen für euren Hausbau. So habt ihr in Sims 4 die Möglichkeit, nicht nur „normale“ Räume, sondern auch diagonale zu platzieren. Ihr werdet aber schnell feststellen, dass Treppenbau da nicht so funktionieren mag. Endstation für Diagonal-Träume? Falsch gedacht! Führt diese Schritte aus:

Platziert eine diagonale Plattform und erhöht ihr Fundament um ein-zwei Stufen, damit eure Treppe zur Geltung kommt. Platziert nun vier Wände rundum den Raum. Fügt jetzt eine quadratische Plattform an der Ecke des Raumes an. Senkt diese so weit ab, dass sie mit dem Boden gleich ist. Nun könnt ihr eine Treppe platzieren und so eure Vision verwirklichen.

