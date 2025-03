Neue Fantasy-Simulation begeistert Steam-Spieler – jetzt schlage ich auch zu!

Auf Steam ist die Fantasy-Simulation Wanderstop endlich erschienen – und hat auch sehr positive Wertungen eingesackt! Für mich ist das Spiel wahrscheinlich das Highlight im März.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Update vom 12. März 2024



Wanderstop ist jetzt offiziell auf PC, PS5 und Xbox Series X erschienen. Auf Steam heimst das Spiel gerade viel Lob ein – momentan sind 88 Prozent der Spieler begeistert und geben eine positive Wertung ab.



Ich habe mir das Spiel bereits gekauft und bin schon richtig gespannt darauf, es am Feierabend auszuprobieren!

Ursprünglicher Artikel vom 4. März 2025

Auf Wanderstop freue ich mich im März 2025 am meisten

Wanderstop – eine Farming-Sim mit einer Protagonistin, die überhaupt keine Entspannung will. Ein Spiel, das laut Entwickler Davey Wreden (The Stanley Parable) in dem Versuch entstanden ist, den eigenen Burn-Out zu verarbeiten. Und letztendlich ein Teeladen-Simulator, der das Genre durchaus auf den Kopf stellen könnte.

Denn Farming- und Shop-Sims haben oft eines gemeinsam: Es sind entspannte Cozy-Games, in denen die spielbaren Hauptfiguren die relaxte Arbeit genießen. Wanderstop soll da ganz anders sein, sogar zuweilen düster – etwas, was das Farming-Sim-Genre ohne Frage braucht. Denn von den fröhlichen Cozy-Sims gibt es ja schon genug auf dem Markt, wohingegen düstere und ernste Cozy-Spiele eher rar gesät sind.

Wanderstop (auf Steam ansehen) gehört zu den Spielen, auf die ich mich schon eine Ewigkeit freue. Denn ich bin einfach richtig gespannt darauf, wie der Entwickler des bekanntesten Meta-Spiels überhaupt – natürlich The Stanley Parable (auf Steam ansehen) – mit einem meiner liebsten Spielegenres umgehen wird.

Wanderstop: Trailer mit Davey Wreden (Englisch)

Wanderstop zeigt eine Protagonistin, die es nicht aushält, sich zu entspannen

In Wanderstop tretet ihr in die Fußstapfen von Alta, einer verzweifelten Kriegerin, die nichts weiter will, als die beste Kämpferin überhaupt zu werden. Nachdem sie jedoch das erste Mal verloren hat, bricht ihre Welt zusammen – und nach einer verzweifelten Reise landet sie ausgerechnet in einem Teeladen, der so in etwa das Gegenteil von allem verkörpert, was sie möchte.

Im Teeladen gilt es nämlich, sich keinen Druck zu machen, das Leben zu genießen und zur Ruhe zu kommen. Aber Alta will doch hoch hinaus und sie ist auch noch talentiert! Niemals könnte sie ausgerechnet in einem Teeladen bleiben.

Wanderstop scheint neben spannenden Tee-Shop- und Farming-Mechaniken die Frage beleuchten zu wollen, was es eigentlich bedeutet, sich zu entspannen oder gar zu heilen. Alta will sich nicht gut fühlen; sie will leiden, um die beste Kriegerin aller Zeiten zu werden. Die Story um Alta fühlt sich für mich richtig echt an – denn wer hat es denn nicht schon einmal erlebt, dass man sich nicht entspannen kann, weil man glaubt, man dürfe nicht? Man müsse etwas viel besseres, viel wichtigeres machen, als sich zu entspannen?

Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns Wanderstop führen wird. Denn natürlich erhoffe ich mir auch einen Bruch mit dem Farming-Sim-Genre, der über die Story hinausgeht – immerhin stammt das Spiel vom The-Stanley-Parable-Entwickler.

Wanderstop erscheint am 11. März für PC, PS5 und Xbox Series.

