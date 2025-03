Steam: Guthaben auszahlen lassen & in Geld umwandeln? Nur das geht

Wie sieht das aus, wenn man keine Lust mehr am Spielen hat und sich sein Steam-Guthaben auszahlen lassen will?

Guthaben von Steam zurückerhalten: Nur ein Umweg hilft

Guthaben gibt es nicht allein durch die Aufladung über die Guthabenkarten. Auch durch den Verkauf von In-Game-Items und Trading-Cards kann man sein Konto aufstocken. Eine Auszahlung von Steam-Guthaben auf ein Bankkonto oder PayPal ist aber nicht vorgesehen.

Steam bietet also keine direkte Möglichkeit, angehäuftes Guthaben in Echtgeld umzuwandeln und auszuzahlen. Auch ein Transfer auf den PayPal-Account ist nicht möglich. Habt ihr einmal Geld in Steam reingesteckt, bleibt es im Steam-Kreislauf erhalten. Ihr könnt das Guthaben demnach nur für neue Spiele oder Items ausgeben.

Falls ihr euch kein neues Spiel kaufen wollt und auch kein Interesse an neuen Items habt, könnt ihr das Steam-Guthaben nutzen und euren Freunden einen Gefallen tun.

So kann man Steam-Guthaben zurückbekommen

Im Spiele-Client habt ihr die Möglichkeit, Spiele als Geschenk für andere zu erwerben. Wählt beim Kaufvorgang die entsprechende Option „Als Geschenk kaufen“ und gebt den Steam-Namen eures Freundes oder seine E-Mail-Adresse ein. Der Spielinhalt wird dann für diesen Account freigeschaltet. Wie bei Gutscheinen und Geschenken virtueller Art gewohnt, könnt ihr dem Spiel noch einen zusätzlichen Gruß mit einer persönlichen Nachricht beilegen. Je nach Abmachung könnt ihr euch von eurem Kollegen den Kaufpreis aus dem Steam-Guthaben auszahlen lassen oder aber dem jeweiligen Steam-Freund einfach ein wohl gemeintes Geschenk in virtueller Form bereiten. Das Guthaben an sich kann man nicht verschenken. Alternativ kann man das Spiel als Geschenk kaufen und zunächst im Inventar ablegen, ohne einen Empfänger anzugeben.

Items für echtes Geld verkaufen

Auch In-Game-Inhalte, zum Beispiel neue Skins für CS:GO oder Sammelkarten können auf diesem Weg verschenkt werden. Diese Skins lassen sich auf Online-Portalen wie Skinport weiterverkaufen (hier ansehen). Dort wird zwar eine Provision eingezogen, so könnt ihr aber trotzdem nicht genutztes Guthaben mit einem kleinen Abzug zu echtem Geld machen.

