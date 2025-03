Steam-Tipp für Horror-Fans: 97 Prozent der Spieler feiern neuen Multiplayer

Ein neues Horror-Spiel hält die Steam-Community in Atem. R.E.P.O. steht kurz nach seinem Early-Access-Start bereits bei einer beachtlichen Anzahl von begeisterten Bewertungen und entwickelt sich zu einem echten Geheimtipp. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

R.E.P.O. lehrt Steam-Fans das Fürchten

Der Horror-Multiplayer R.E.P.O. ist am 26. Februar 2025 in seinen Early-Access gegangen und legt auf Steam mit einer äußerst positiven Bewertung einen absoluten Traumstart hin (auf Steam ansehen).

R.E.P.O.

Seit dem Release haben über 6.300 Spieler R.E.P.O. auf Steam bewertet und satte 97 Prozent davon geben auf der PC-Plattform den Daumen nach oben – umso beachtlicher, dass der vollwertige 1.0-Release erst in 6 bis 12 Monaten geplant ist.

In R.E.P.O. spielt ihr mit bis zu fünf Freunden gemeinsam. Ihr macht euch in düsteren Leveln auf die Suche nach wertvollen Artefakten, die ihr zusammen in Sicherheit bringen müsst. Doch eure Einsatzorte werden von allerlei bösartigen Kreaturen heimgesucht, die eben genau dies verhindern wollen.

Das Spiel setzt auf realistische Ingame-Physik, die ihr euch zunutze machen könnt – die allerdings auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt.

Steam-Community lobt Horror-Multiplayer

Spieler auf Steam sind von R.E.P.O. begeistert und loben sowohl das Gameplay als auch die Spielidee an sich. Mehrmals fällt in den Bewertungen ein Vergleich mit dem ebenfalls beliebten Koop-Horror Lethal Company.

Großartiges Spiel! Hat so viel Potenzial. Das Level Design ist supergut und die Monster sind super-gruselig. Ich hatte so viel Spaß, das mit meinen Freunden zu zocken. Steam-User Captain Smoke

Das Spiel kam gerade erst raus und ich kann die ersten Updates jetzt schon nicht erwarten. Es macht richtig Spaß und ist genau das Richtige, wenn ihr Spiele wie Lethal Company mögt. Steam-User Davidkonsta

Oh Gott, es ist fantastisch, witzig, furchteinflößend, einfach voller Überraschungen! Steam-User Brorito

