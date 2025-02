Endlich eine Alternative zu Nvidia? AMDs neue Grafikkarten können die Wende bringen

Die Gaming-Branche schaut auf AMD: Mit den neuen Grafikkarten der Radeon-Serie will der Hersteller Nvidia die Stirn bieten. Die Modelle RX 9070 und 9070 XT setzen auf eine neue Architektur, 16 GB VRAM und hoffentlich faire Preise. Die Raytracing-Performance wächst um bis zu 66 Prozent gegenüber den Vorgänger-Modellen – ein Bereich, in dem AMD bislang hinterherhinkt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

AMD stellt offiziell neue RX 9070 und 9070 XT vor

Kommen wir direkt zu den harten Zahlen, die AMD bereits geteilt hat: Die RX 9070 erreicht in WQHD-Auflösung etwa 20 Prozent mehr Performance als die RX 7900 GRE. Bei der stärkeren 9070 XT fällt das Leistungsdelta höher aus. AMD redet im Schnitt von einem Leistungsplus von 40 Prozent.

Anzeige

Beim Raytracing können Spieler sogar einen noch größeren Performance-Zuwachs erwarten – maximal sind bis zu 66 Prozent mehr drin (Quelle: AMD). Wie nah diese Werte der Realität entsprechen, werden die ersten Tests zeigen. Das Embargo dafür fällt am 5. März 2025.

Die neuen Radeon-Karten basieren beide auf der RDNA-4-Architektur, trumpfen mit 16 GB GDDR6-Speicher auf und setzen auf ein 256-bit-Speicher-Interface. Die Standardvariante kommt mit einer TDP von 220 Watt aus, während sich die XT-Version 304 Watt genehmigt. Das dürfte unter anderem auch den zusätzlichen Compute Units (CUs) geschuldet sein. Die RX 9070 bietet davon immerhin 56, bei der RX 9070 XT sind 64.

Anzeige

Beide Karten setzen auf PCIe 5.0 x16, obwohl wir zu bezweifeln wagen, dass Spieler, die noch mit PCIe 4.0 unterwegs sind, einen starken Performanceverlust in Kauf nehmen müssen. Die neue Upscaling-Technologie FSR4 soll sich als Konkurrenz zu DLSS 4 positionieren und noch bessere visuelle Ergebnisse liefern. Einziges Manko: FSR4 wird nur von den neuen RX-9000-Modellen unterstützt – zumindest vorerst.

Diese und viele weitere Details hat AMD im offiziellen Vorstellungs-Stream der neuen Grafikkarten enthüllt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Wann erscheinen die neuen AMD-Karten? Und wie viel kosten sie?

Während die RX 9070 für 549 US-Dollar zu haben ist, kostet die stärkere XT-Variante 599 US-Dollar. Hierzulande dürften die Preise bei 649 Euro (RX 9070) und 699 Euro (RX 9070 XT) liegen. Offizielle Euro-Angaben gibt es noch nicht.

Anzeige

Ab dem 6. März 2025 könnt ihr die neuen Karten im Handel finden. Aktuell geht die Gerüchteküche nicht davon aus, dass AMD die gleichen Produktionsprobleme wie Nvidia zum Start haben wird – die Karten dürften also zum Start tatsächlich auf Lager sein.

Da sich Nvidia in den letzten Tagen nicht gerade mit Ruhm bekleckert und bei vielen PC-Nutzern das Vertrauen verspielt hat, hat AMD es jetzt in der Hand. Dieser Grafikkarten-Launch könnte für eine lang überfällige Wende am Grafikkarten-Markt sorgen. Aber nur wenn AMD es wirklich schafft, eine preisgünstige und trotzdem leistungsstarke Alternative zu Nvidias RTX 5070 und RTX 5070 Ti in den Handel zu bringen, die man auch wirklich kaufen kann – es bleibt spannend.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.