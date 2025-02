Nvidia gibt Fehler bei Grafikkarten zu – und es ist sogar noch schlimmer als gedacht

Der Grafikkartenhersteller Nvidia hat einen weitreichenden Produktionsfehler bei seinen aktuellen Modellen RTX 5090, 5090D und 5070 Ti eingeräumt. Betroffene Karten erreichen bis zu 4 Prozent weniger Leistung als versprochen. Doch das anscheinend nur die Spitze des Eisbergs, wie sich jetzt herausstellt.

Update vom 27. Februar 2025:



Nicht nur die RTX 5090, 5090D und 5070 Ti sind vom ROPs-Problem betroffen. Wie ein Reddit-Nutzer herausgefunden hat, gibt es den Fehler auch bei einigen RTX-5080-Karten. Statt der versprochenen 112 ROPs werden in GPU-Z bei betroffenen Modellen nur 104 ROPs angezeigt.

Originalartikel vom 24. Februar 2025:

So äußert sich der Produktionsfehler bei Nvidia RTX 5090 (D) und RTX 5070 Ti

Der Fehler liegt in den sogenannten Raster Operations Pipelines (ROPs), einem essenziellen Baustein moderner Grafikprozessoren. Statt der spezifizierten 176 ROPs verfügen betroffene RTX-5090-Karten nur über 168 dieser Recheneinheiten. Bei der RTX 5070 Ti sind es statt 96 ROPs nur 88 ROPs. In Benchmarks und Spielen macht sich das bemerkbar – das gibt auch Nvidia gegenüber The Verge zu Protokoll:

Die durchschnittliche Auswirkung auf die Grafikleistung beträgt 4 Prozent und hat keine Auswirkungen auf AI- und Compute-Workloads.

Nvidia-Sprecher Ben Berraondo betont, dass weniger als 0,5 Prozent aller produzierten Karten betroffen seien. Der Produktionsfehler wurde inzwischen zudem behoben. Mit anderen Worten: Alle Karten, die jetzt vom Band laufen, sollten nicht mehr davon betroffen sein.

So prüft ihr, ob eure Nvidia-Karte betroffen ist

Wer sich eine der betroffenen RTX-5000-Modelle gekauft hat, sollte jetzt auf jeden Fall nachprüfen, ob alles passt. Dafür aktualisiert ihr zuerst euren Grafikkartentreiber und ladet euch anschließen am besten das Programm GPU-Z herunter und installiert es. Wenn ihr GPU-Z aufruft, könnt ihr dann die Anzahl der ROPs eurer Grafikkarte auslesen:

Hier könnt ihr in GPU-Z die ROPs eurer GPU auslesen. (© GIGA)

Wenn diese niedriger als die üblichen 196 ROPs (RTX 5090) bzw. 96 ROPs (RTX 5070 Ti) ausfällt, solltet ihr euch umgehend mit dem Hersteller eurer Karte in Verbindung setzen und um einen Austausch bitten. Neben Nvidia selbst sind auch Partnerunternehmen wie Zotac, MSI und Gigabyte betroffen.

Nach der miserablen Verfügbarkeit der RTX-5000-Karten und den schmelzenden Stromsteckern ist das jetzt schon das dritte größere Problem, mit dem sich Nvidia herumschlagen muss.

Solche Fehler dürften dem direkten Konkurrenten AMD in die Hände spielen. Team Rot will seine neue RX 9070 (XT) wahrscheinlich Anfang März auf den Markt bringen und könnte damit Nvidia im gehobenen Mittelklasse-Markt das Wasser abgraben – zumindest wenn die Leistung und der Preis der neuen Karte stimmt.

