Monster Hunter Wilds: Das sollte jeder PC-Spieler vor dem Kauf tun

In wenigen Wochen erscheint Monster Hunter Wilds – dieses Mal auch direkt für den PC. Wer das Action-RPG auf seinem Gaming-Rechner zocken will, sollte vor dem Kauf jedoch zumindest einmal den offiziellen Benchmark installieren und laufen lassen, damit es zum Release keine unschönen Überraschungen gibt.

Capcom haut Benchmark für Monster Hunter Wilds raus

Wie gut läuft Monster Hunter Wilds auf meinem PC? Diese Frage könnt ihr euch ab sofort selbst beantworten. Über Steam könnt ihr euch den offiziellen Benchmark herunterladen und schauen, wie viele Bilder pro Sekunde euer Rechner im Action-RPG auf euren Monitor zaubert.

Wer wissen will, wie gut das eigene Ergebnis ist, kann sich an Capcoms Tabelle orientieren (Quelle: Capcom):

Über 20.000: Hervorragend

Hervorragend 13.000 - 19.999: Gut

Gut 10.250 - 12.999: Spielbar

Spielbar 7.000 - 10.249: Einstellungsänderungen empfohlen

Einstellungsänderungen empfohlen 5.200 - 6.999: Einstellungsänderungen erforderlich

Einstellungsänderungen erforderlich Weniger als 5.200: Schwierigkeiten beim Spielen

Lasst euch gesagt sein: Auch ein Wert von über 20.000 Punkten bedeutet nicht, dass das Spiel in keiner Situation unter die magischen 60 FPS fällt. Mit meinem Ryzen 7 7800X3D und meiner RX 7900 XTX liegt der Durchschnitt zwar bei fast 100 FPS in WQHD-Auflösung, maximalen Einstellungen, jedoch ohne Raytracing und Upscaling oder Frame-Gen. Dennoch ist die Bildrate in manchen Situationen unter 60 FPS gewesen:

Selbst mit einer RX 7900 XTX könnt ihr euren Gaming-Monitor nicht ausreizen. (© Screenshot GIGA)

Läuft Monster Hunter Wilds auf dem Steam Deck?

Jein. Ihr könnt Monster Hunter Wilds auf dem Steam Deck starten und prinzipiell auch spielen – ihr werdet daran aber höchstwahrscheinlich keine Freude haben. Mit meinem Steam Deck OLED habe ich alle Einstellungen aufs Minimum reduziert, Upscaling- und Frame-Gen-Technologien genutzt und das Ergebnis sieht nicht nur wie ein DS-Spiel aus, es läuft nicht einmal mit konstanten 30 FPS.

Auf dem Steam Deck macht MH Wilds keine gute Figur. (© Screenshot GIGA)

Mit anderen Worten: Solange Capcom nicht noch vorm Release massig Performanceverbesserungen nachschiebt, solltet ihr auf eurem Steam Deck lieber auf Monster Hunter Wilds verzichten.

Capcom hat kurz vorm Release noch einmal einen neuen Trailer zu Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Noch nicht gesehen? Das könnt ihr hier direkt nachholen:

Monster Hunter Wilds: 6th Trailer | Into the Iceshard Cliffs

