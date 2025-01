RTX 5000: Nvidia verrät, welche Spiele direkt zum Start DLSS 4 unterstützen

Nvidia läutet die nächste Generation des KI-gestützten Gamings ein. Der Grafikkarten-Konzern veröffentlicht die offizielle Liste der Spiele, die zum Start der RTX-5000-Serie die neue DLSS-4-Technologie unterstützen werden. Gut zu wissen: Von DLSS 4 profitieren nicht nur Käufen einer RTX-5000-Karte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

DLSS 4: Diese Spielen unterstützen die neue Grafiktechnologie

Am 30. Januar 2025 sollen die zwei von Nvidias neuen RTX-5000-Karten an den Start gehen: die RTX 5090 und die RTX 5080. Beide Karten sollen unter anderem Multi-Frame-Generation unterstützen, welche in DLSS 4 integriert ist und die Bildrate weiter steigern soll.

Anzeige

Aber welche Spiele unterstützen die neue Technologie überhaupt zum Start der Grafikkarten? Nvidia legt jetzt endlich die Karten auf den Tisch – und die Auswahl fällt mit über 70 Games erstaunlich üppig aus:

A Quiet Place: The Road Ahead

Akimbot

Alan Wake 2

Aunt Fatima

Backrooms: Escape Together

Bears in Space

Bellwright

Crown Simulator

Cyberpunk 2077

D5 Render

DESORDRE: A Puzzle Adventure

Dynasty Warriors: Origins

Deceit 2

Deep Rock Galactic

Deliver Us to Mars

Desynced: Autonomous Colony Simulator

Diablo IV

Direct Contact

Dragon Age: The Veilguard

Dungeonborne

Dynasty Warriors: Origins

Enlisted

Flintlock: The Siege of Dawn

Fort Solis

Frostpunk 2

Ghostrunner 2

God of War Ragnarök

Gray Zone Warfare

Ground Branch

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

ICARUS

Immortals of Aveum

Indiana Jones und der große Kreis

Jusant

JX Online 3

Kristala

Layers of Fear

Liminalcore

Lords of the Fallen

Marvel Rivals

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2024

Mortal Online 2

Naraka Bladepoint

Need for Speed Unbound

Once Human

Outpost: Infinity Seige

Pax Dei

Payday 3

QANGA

Ready or Not

Remnant II

Satisfactory

SCUM

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Skye: The Misty Isle

Slender: The Arrival Squad

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl

Star Wars Outlaws

Star Wars Jedi: Survivor

Starship Troopers: Extermination

Still Wakes the Deep

Supermoves

Test Drive Unlimited

Solar Crown

The Axis Unseen

The Black Pool

THE FINALS

The First Descendent

The Thaumaturge

Torque Drift 2

Tribes 3: Rivals

Witchfire

World of Jade Dynasty

Anzeige

DLSS 4: Breite Verfügbarkeit statt Exklusivität

Nvidia setzt auf eine nutzerfreundliche Strategie: DLSS 4 wird nicht nur Besitzern der noch unveröffentlichten RTX-5000-Serie zur Verfügung stehen, sondern auch auf älteren RTX-Grafikkarten funktionieren – jedoch in abgespeckter Form (Quelle: Nvidia).

Die Multi-Frame-Generation etwa wird es erstmal nur für die RTX-5000-Serie geben. Aber da Nvidia auch die DLSS-Modelle älterer Spiele mit einem Update versieht, dürften Besitzer älterer Nvidia-Grafikkarten ebenfalls einen Leistungs- oder Qualitätssprung feststellen. Je älter eure Karte, desto weniger profitiert ihr von den Änderungen, da der Funktionsumfang geringer ausfällt. Ob das MFG-Feature später noch für ältere Grafikkarten kommt, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Je aktueller eure Nvidia-Karte, desto mehr Funktionen bietet euch DLSS 4. (© Nvidia)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.