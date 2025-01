PlayStation 6: Release-Zeitraum für PS5-Nachfolger könnte schon feststehen

Die PlayStation 5 ist inzwischen tatsächlich schon mehr als vier Jahre alt. Sony arbeitet also schon fleißig am Nachfolger. Ein Leaker will jetzt sogar schon einen Release-Zeitraum für die PS6 kennen.

Kommt die PS6 schon 2027?

Die PS5 ist gefühlt gerade erst in Fahrt gekommen, da gibt es schon Gerüchte zur nächsten Konsole. Laut dem bekannten AMD-Leaker Kepler L2 im NeoGAF Forum sind die Arbeiten an der PlayStation 6 schon ziemlich weit fortgeschritten.

Die PS5 soll demnach bereits „design complete“ sein – zumindest das Innenleben der Konsole, das die Grafik- und Rechenleistung der Konsole bestimmt. Zudem soll der „A0 tapeout für 2025“ geplant sein.

Die Technik-Vokabeln sind jetzt aber gar nicht so wichtig. Was zählt ist dagegen, dass laut der Einschätzung von WCCFTech bei Sony für gewöhnlich zwei Jahre zwischen diesem „A0 tapeout“ und dem Release eines Produkts vergehen. Die PlayStation 6 könnte also Ende 2027 erscheinen (Quelle: NeoGAF Forum/ WCCFTech).

Für Gamer ist jetzt besonders relevant zu wissen, dass Sony noch keine fertige PlayStation 6 im Regal stehen hat. So ist eben nur das Design der Konsole abgeschlossen, also ein Entwurf von dem, was die Konsole einmal können soll.

Das ist über die PS6 bekannt

Bei dem Leak von Kepler L2 handelt es sich aktuell nur um ein Gerücht. Die Informationen zum Release-Zeitraum sollten daher mit Vorsicht genossen werden. Offizielle Infos zur PS6 sind rar gesät – immerhin will Sony aktuell noch PS5-Konsolen verkaufen.

Wir wissen allerdings bereits, dass die PS6 weiterhin auf einen AMD-Chip setzen wird. Das lässt darauf schließen, dass die neue Konsole weiterhin Abwärtskompatibilität bieten wird. Ein Patent könnte zusätzlich auf ein neues KI-Feature hindeuten, mit dem Input Lag reduziert werden soll.

Neben der PS6 arbeitet Sony aktuell auch an einem richtigen PlayStation-Handheld. Meiner Meinung nach spricht das für Ideenlosigkeit:

