PlayStation und Xbox sind 7 Jahre zu spät: Nintendo-Kopien bringen euch nicht weiter

Bei den großen Herstellern von Videospielkonsolen breitet sich Handheld-Fieber aus. Nach der Xbox soll jetzt auch die PlayStation tragbaren Gaming-Spaß bieten. Lasst mich grade auf meinen Kalender schauen: Ihr seid 7 Jahre zu spät damit!



Ein Kommentar von Martin Hartmann

7 Jahre nach der Switch: Plötzlich sind Handhelds das große Ding

Videospiele überall zocken. Mit diesem Versprechen hat Nintendo einen Gaming-Mega-Erfolg ins Leben gerufen. 7 Jahre nach dem Release der Switch sind jetzt auch Microsoft und Sony aufgewacht.

Der Xbox-Handheld wurde inzwischen bestätigt, doch es wird noch an Prototypen gearbeitet. Gleiches gilt für die tragbare PlayStation, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden soll. Die Konsolen-Schwergewichte werden also noch einige Jahre brauchen. Bis dahin spielen Nintendo-Fans (hoffentlich) schon lange auf der Switch 2.

Beim Gedanken an die verspäteten Handheld-Konsolen kann ich also nur denken: Warum? Warum rennen Sony und Microsoft wieder Nintendo hinterher? Das Ganze erinnert mich an die Zeit als Sony den Spielern PlayStation-Move-Controller in die Hand drücken wollte – eine offensichtliche Kopie der Nintendo Wii. Xbox hat mit Kinect zumindest etwas Innovation mitgebracht. Inzwischen wissen wir: Beide Nachahmer sind am Original gescheitert.

Weder Sony noch Microsoft wollen wirklich einen Handheld, aber machen trotzdem einen

Die neuen Handheld-Pläne von Sony und Microsoft machen auf mich den gleichen Eindruck. Die großen Firmen sehen, dass bei Nintendo etwas funktioniert hat und sie versuchen es viel zu spät nachzumachen, ohne aber wirklich zu wissen, was sie mit der Technologie anstellen sollen. Der Grund dafür: Sie gehen zu halbherzig an die Sache ran.

Auch an Nintendo lässt sich sehr viel kritisieren. Wirklich sehr viel. Trotzdem hat die Wii aber eine neue Art und Weise gezeigt, wie Videospiele gespielt werden können. Das gleiche gilt für die Switch. Die Wii U wollte das auch und ist gescheitert, aber sie sind wenigstens ein Risiko eingegangen.

Sony dagegen will keine Risiken. Schon jetzt weiß ich, dass die PS6 eine etwas bessere Version der PS5 sein wird. Neuerungen kommen dann in Form von irgendwelchen Gadgets wie PlayStation Portal, PlayStation VR2 oder dem neuen Handheld, die aber nie die gleiche Menge an Aufmerksamkeit bekommen werden, wie es die Hauptkonsole tut.

Microsoft macht dagegen genau das Gegenteil und interessiert sich plötzlich kaum noch für die eigene Konsole. Stattdessen sollen es Cloud Gaming und Game Pass richten und der Handheld kommt da irgendwie noch rein. Da ist kein Fokus, sondern nur der Versuch möglichst viele neue Standbeine aufzustellen, bevor die alten umfallen.

Nintendo-Kopien als Beiwerk: Habt mal eigene Ideen!

Natürlich habe ich weder den PlayStation- noch den Xbox-Handheld gesehen. Vielleicht sind sie richtig gut. Ich bin auch gar nicht dagegen, dass sie Nintendo den Kampf ansagen, denn Konkurrenz belebt bekanntermaßen das Geschäft.

Allerdings kann ich jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen, dass beide Geräte weder PlayStation noch Xbox voranbringen und auch nicht das nächste große Ding im Gaming sein werden. Dafür fehlt beiden einfach der Mut, alles auf eine Karte zu setzen und mit etwas völlig Neuem um die Ecke zu kommen.

