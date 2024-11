Windows 11 schockt Nutzer: Sound-Problem schlägt ohne Vorwarnung zu

Ein neues Problem in Windows 11 erschreckt Nutzer: Ein Fehler in der Audioverwaltung sorgt plötzlich für maximale Lautstärke – und das ohne jede Vorwarnung. Microsoft hat das Problem erkannt und arbeitet an einer Lösung.

Windows 11: Audio-Bug sorgt für maximale Lautstärke

Wer einen externen Digital-Analog-Umsetzer (DAC) wie den Creative Sound BlasterX G6 mit einem Windows-11-System verwendet, könnte gerade eine böse Überraschung erleben. Unter bestimmten Bedingungen dreht sich die Lautstärke automatisch auf 100 Prozent. Microsoft hat den Fehler bestätigt und nennt als Ursache ein Timing-Problem im AudioEndpointBuilder-Dienst. Dieser Dienst ist bereits seit Windows Vista für die Verwaltung und Initialisierung von Audio-Endpunkten zuständig.

Anzeige

Betroffen sind vor allem Nutzer, die ein System aus dem Energiesparmodus wecken, den DAC ab- und wieder anstecken oder die Lautstärke direkt vor dem Trennen verändern. Besonders gefährlich: Es gibt keine Warnung oder Fehlermeldung, nur plötzliche Maximallautstärke – eine nicht nur theoretische Gefahr für Gerät und Gehör.

Eine schnelle Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Microsoft hat zwar angekündigt, an einem entsprechenden Fix zu arbeiten, nennt aber bisher keinen genauen Zeitrahmen. Nutzer des Creative Sound BlasterX G6 sind anscheinend besonders häufig betroffen – allerdings ist das Problem wohl nicht auf diesen DAC beschränkt (Quelle: Microsoft).

Anzeige

Windows 11: Achtet auf die Lautstärke

Betroffene Nutzer von Windows 11 müssen vorerst selbst auf die korrekte Lautstärke achten. Insbesondere bei der Verwendung von Kopfhörern oder leistungsstarken Audiosystemen könnte eine plötzliche Erhöhung der Lautstärke schwerwiegende Folgen haben. Eine vorübergehende Lösung könnte darin bestehen, den DAC nicht sofort nach der Benutzung auszustecken oder das Windows-System nicht manuell in den Ruhezustand zu versetzen.

Sennheiser bietet einen besonderen Hörschutz:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.