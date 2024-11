Die 3 besten Alternativen zu Windows

Die oft gesuchte Windows-Alternative wird immer wichtiger – besonders durch die Datensammelei von Windows 10 und 11 fühlt sich manch einer beobachtet und will, dass das eigene Betriebssystem gefälligst die eigenen Daten bei sich behält. Wir zeigen euch die 3 besten Alternativen für Windows.

Windows-Alternative: Die 3 besten Betriebssysteme im Vergleich

Wer mit Windows 10 oder 11 unzufrieden ist, sucht in der Regel ein schlankes, intuitiv und funktional zu bedienendes Betriebssystem, das wenig Umlernen vom Bekannten verlangt – einfacher geschrieben als entwickelt. Der Trend der letzten Jahre sieht zumindest so aus: Linux und MacOS werden beliebter.

Linux und MacOS steigen, während Windows fällt. (© Statista)

Linux Mint und Ubuntu sind zwei der bekanntesten Linux-Betriebssysteme, die sich vergleichsweise gut als Windows-Ersatz eignen. Hier seht ihr die wichtigsten Unterschiede:

Linux Mint als beste Alternative für Windows-Umsteiger

Wer ein kostenloses Betriebssystem will, das ähnlich wie Windows aussieht und sich auch ähnlich bedienen lässt, greift zu Linux Mint. Die Linux-Distribution erinnert optisch stark an den Windows-Desktop, besitzt ein Startmenü und ist in weiten Teilen auch intuitiv bedienbar.

Linux Mint ist ähnlich wie Windows, lässt sich anpassen und bietet viel gute kostenlose Software. (© GIGA)

Natürlich ist Linux nicht Windows, daher sind gewisse Umgewöhnungen nicht auszuschließen:

Viele Steam-Spiele laufen auch unter Linux Mint

Software wird über Paket-Verwaltungen installiert

Linux Mint lässt sich mehr anpassen als Windows

Sehr gut für Windows-Umsteiger geeignet

Hier beschreiben wir, wie ihr Linux Mint installiert:

Ubuntu: Die Alternative für Fortgeschrittene

Eine andere Windows-Alternative ist ebenfalls ein Linux-Betriebssystem: Ubuntu. Das bereits beschriebene Linux Mint stammt von Ubuntu ab und richtet sich eher an Linux-Fortgeschrittene: Die unten fehlende Taskleiste und doch teilweise gravierende, andere Bedienung im Vergleich zu Windows machen es dann doch etwas schwer.

Ubuntu ist etwas gewöhnungsbedürftig als Windows-Umsteiger. (© GIGA)

Ansonsten bietet Ubuntu ähnliche Vorteile wie Linux Mint:

Das Betriebssystem gehört euch (Microsoft vergibt lediglich Windows-Lizenzen)

schlankes Betriebssystem mit hoher Anpassbarkeit

Für Linux-(Mint)-Fortgeschrittene geeignet

Hier zeigen wir, wie ihr Ubuntu installiert:

Wer sein Linux-Betriebssystem länger nutzen will, sollte auf die sogenannten LTS-Versionen (Long Term Support) zurückgreifen. Diese werden 5 Jahre für Desktop und Server unterstützt.

MacOS für Apple-Fans

MacOS wird von Apple entwickelt. Zwar erinnert die Benutzeroberfläche an einige Linux-Distributionen, hat aber viele eigene Ideen integriert. Die Software-Kompatibilität ist relativ gut, da viele, bekannte Programme auch für MacOS programmiert werden. Dazu gehört beispielsweise Adobe Photoshop.

MacOS: Die Eingewöhnung in das Apple-Betriebssystem kann etwas dauern. (© GIGA)

Allerdings dürfte die Eingewöhnung in das Betriebssystem für alle recht schwer fallen, die noch nicht viel mit dem Apple-Ökosystem zu tun hatten. Auch was Spiele angeht, sieht es hier schlechter aus als in Windows, da MacOS an die eigene Hardware gebunden ist. Ihr müsst also einen Mac kaufen und könnt nicht jede Grafikkarte etc. einbauen.

Allerdings lässt sich MacOS auch relativ leicht mit anderen Apple-Geräten wie iPad und iPhone verbinden, um Daten auszutauschen.

Windows-Software auf anderen Betriebssystemen zum Laufen bringen

Der Grund, warum viele nicht auf ein anderes Betriebssystem wie Linux oder Mac OS X wechseln ist die Software. Ihr könnt allerdings auch Windows-Software auf anderen Betriebssystemen zum Laufen bringen.

PhotoShop lässt sich auch in Linux Mint installieren.

Unter Linux gibt es die Laufzeitumgebung Wine, die etwa Photoshop auch dort starten kann. Ansonsten hilft auch das kostenlose Tool Virtualbox, mit dem ihr recht einfach virtuelle Maschinen in Linux oder Mac OS X erstellt, in denen dann das bestimmte Programm innerhalb von Windows läuft.

Tipp: Betriebssysteme erst als virtuelle Maschine testen

Wer sich noch nicht sicher ist, kann alternative Betriebssysteme wie Linux Mint oder Ubuntu auch in einer virtuellen Maschine installieren und erstmal testen. Wie das geht, erklären wir hier:

Welche Windows-Alternative nutze ich?

Viel probiert: Linux Mint Ich selbst bin nach 25 Jahren Windows im Jahr 2018 auf Linux Mint umgestiegen. Zwischenzeitlich habe ich neben anderen Linux-Distributionen hauptsächlich „POP-OS“ genutzt. Wegen der intuitiveren Bedienung werde ich demnächst aber wieder Linux Mint installieren. Das ist für mich das Betriebssystem meiner Wahl. Robert Schanze

