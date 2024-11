Windows 365 Link: Microsofts neuer PC kann nichts alleine

Microsoft hat mit dem Windows 365 Link einen kompakten Cloud-PC vorgestellt. Der Rechner setzt auf Minimalismus und hohe Sicherheit. Auf klassische lokale Rechenleistung müssen Besitzer allerdings verzichten – und ein Abo kommt auch noch hinzu.

Windows 365 Link: Microsoft stellt Cloud-PC vor

Mit dem Windows 365 Link stellt Microsoft neue Hardware vor, die speziell für die Nutzung von Windows 365 entwickelt wurde. Das kompakte Gerät bringe Unternehmen die Cloud direkt auf den Schreibtisch, so der Hersteller.

Auf eine herkömmliche PC-Ausstattung verzichtet Microsoft. Statt Daten oder Programme lokal zu speichern, dient der Thin Client ausschließlich als Verbindung zur Cloud in der Microsoft-365-Umgebung. Das Ziel: eine möglichst sichere und einfache Lösung für Arbeitsplätze.

Viel Platz auf dem Schreibtisch wird nicht benötigt: Der Windows 365 Link misst gerade einmal 12 x 12 x 3 cm. Damit ist er sogar etwas flacher als der neue Mac Mini (2024), der es auf 5 cm Höhe bringt. In Sachen Performance spielt der Mini-Computer von Apple allerdings in einer ganz anderen Liga.

Der Windows 365 Link bietet Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB-A (3x) und USB-C (1x). Für die drahtlose Anbindung sorgen Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E. An den Cloud-PC können zwei 4K-Displays angeschlossen werden. Für Videokonferenzen soll laut Microsoft die Rechenleistung ausreichen, die aus einem nicht näher erläuterten Intel-Chip, 8 GB RAM und 64 GB Festspeicher besteht.

Lokale Anwendungen gibt es nicht, auch keine Administratorrechte. Funktionen wie Secure Boot, BitLocker und TPM sind standardmäßig aktiv und können nicht deaktiviert werden. Die Anmeldung erfolgt ohne Passwort über QR-Codes, USB-Sicherheitsschlüssel oder die App Microsoft Authenticator.

Windows 365 Link kostet 349 US-Dollar

Microsoft will den Cloud-Rechner im Miniformat ab April 2025 in mehreren Ländern anbieten, darunter auch Deutschland. In den USA werden 349 US-Dollar fällig, Preise für Europa wurden noch nicht genannt. Unternehmen können jetzt bereits an einem Preview-Programm teilnehmen (Quelle: Microsoft).

Ohne ein aktives Windows-365-Abo lässt sich der Rechner nicht verwenden. Unternehmen müssen also mit zusätzlichen laufenden Kosten für die Cloud-PC-Dienste rechnen, um das Gerät sinnvoll einsetzen zu können. Die Preise beginnen in Deutschland bei 28,30 Euro pro Benutzer im Monat und können auf bis zu 318,40 Euro monatlich steigen.

Mehr zum Windows 365 Link seht ihr im Video:

