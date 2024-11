Windows 11 belästigt euch mit noch mehr Werbung – höchste Zeit, diese 3 Einstellungen zu ändern

Viele Windows-11-Nutzer haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass Microsoft im Betriebssystem mit Anzeigen für die eigenen kostenpflichtigen Dienste wirbt. Nun gibt es Berichte, dass zwei neue Werbemittel dazugekommen sind. Höchste Zeit, Microsoft den Werbe-Riegel vorzuschieben.

Windows 11: Noch mehr aggressive Werbung im System-Look

Was auf den ersten Blick wie eine wichtige System-Benachrichtigung aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als geschickt platzierte Werbung: Microsoft nutzt die native Benachrichtigungsfunktion von Windows 11, um Nutzer auf eigene Produkte aufmerksam zu machen.

Neuerdings gibt es auch Werbung für Call of Duty: Black Ops 6 und für eine Zusatzfunktion der Sicherheitssoftware Microsoft Defender, die nur verfügbar ist, wenn die Nutzer Microsoft 365 abonniert haben. Besonders perfide: Die Benachrichtigungen leiten direkt in den Microsoft Store oder auf die Webseite von Microsoft 365 weiter, wo Nutzer zum Kauf animiert werden sollen (Quelle: WindowsLatest).

Bock auf Black Ops 6 oder ein Microsoft-365-Abo, um eine Zusatzfunktion des Microsoft Defenders nutzen zu können? (© WindowsLatest)

Microsofts Werbestrategie zielt auf die Emotionen der Nutzer ab. Besonders deutlich wird dies bei der Bewerbung des Microsoft Defenders, wo mit dem Sicherheitsbedürfnis der Anwender gespielt wird. Die Auswahl-Buttons der Benachrichtigung sind wie folgt beschriftet: „Sicherer bleiben“ oder „Ignorieren“.

Was in der Werbung nicht sofort ersichtlich ist: Die beworbene Version funktioniert nur in Verbindung mit einem kostenpflichtigen Microsoft-365-Abonnement. Auch wenn sich die Werbung zunächst wegklicken lässt, sollen die Benachrichtigungen nach einigen Tagen wieder auftauchen – ein regelrechter Zermürbungskrieg gegen die Nutzer.

So wehrt ihr euch gegen die Werbeflut in Windows 11

Wer sich der Werbebelästigung entziehen möchte, kann die Benachrichtigungen in den System-Einstellungen unter dem Punkt „Benachrichtigungen“ dauerhaft deaktivieren. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Windows-Einstellungen. Navigiert auf der linken Seite auf „System“. Wählt anschließend das Menü „Benachrichtigungen“ aus. In diesem scrollt ihr nach ganz unten zum Punkt „Zusätzliche Einstellungen“ und klappt diesen aus. Dort deaktiviert ihr die drei auftauchenden Checkboxen (siehe Bild)

So sehen die Windows-Einstellungen aus. Die Checkboxen müsst ihr abwählen. (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr in Zukunft keine störenden Werbebenachrichtigungen mehr bekommen. Gleichzeitig können euch dadurch aber auch praktische Systembenachrichtigungen entgehen, die euch auf neue Funktionen hinweisen – ein zweischneidiges Schwert. Und zudem kann es gut sein, dass Microsoft nach größeren Windows-Updates diese Einstellungen wieder zurücksetzt. Ein regelmäßiger Blick in das Benachrichtigungs-Menü lohnt sich also.

So könnt ihr Windows 11 ohne die ganze Bloatware nutzen:

