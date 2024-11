Amazon verkauft HP-Laptop mit großem Bildschirm für unter 300 Euro

Bei Amazon bekommt ihr derzeit einen Laptop vom Hersteller HP mit großem Display für weniger als 300 Euro. Wir haben die Details des Angebots für euch.

HP-Laptop mit großem Display für unter 300 Euro bei Amazon

Das HP.-Laptop kommt mit einem 17,3-Zoll-HD+-Display, Intel-Celeron-N4120-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-UHD-Grafik sowie Windows 11 als Betriebssystem und ist momentan bei Amazon zum Preis von nur 299 Euro statt 399 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet der Laptop von HP?

Die integrierte True-Vision-Kamera des HP-Notebooks mit Mikrofonen und Reduzierung von Hintergrundgeräuschen sorgt für klares Bild und klaren Ton bei Videokonferenzen, während die HP-Fast-Charge-Funktion das Gerät in nur 45 Minuten um 50 Prozent auflädt. Mit der HP-QuickDrop-Funktion könnt ihr außerdem Fotos, Videos, Dokumente und mehr drahtlos zwischen eurem PC und eurem Mobilgerät übertragen.

Das in dem HP-Laptop integrierte Hebescharnier-Design hebt die Tastatur für eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen an. Das HD+-Display weist ein entspiegeltes und somit blendfreies Design auf. An Anschlüssen verfügt das Notebook über einmal USB-Typ-C, zweimal USB-Typ-A, einmal AC Smart Pin, einmal HDMI 1.4b und einen Kopfhörer- / Mikrofon-Kombianschluss. Für die Konnektivität des Geräts sorgen eine WLAN-, sowie eine Bluetooth-Schnittstelle. Weiterhin erwähnenswert ist, dass das HP-Notebook aus nachhaltigen Kunststoffen und recyceltem Altplastik gefertigt ist.

Für wen eignet sich der Laptop von HP?

Das HP-Notebook ist sicher gut für alle geeignet, die ein günstiges Laptop mit großem Bildschirm für die Arbeit im Home-Office und unterwegs sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Mit der True-Vision-Kamera und dem Mikrofon mit Hintergrundgeräusch-Reduzierung seid ihr auch für Videokonferenzen gut aufgestellt, außerdem ist das Notebook ausreichend mit modernen Schnittstellen und Anschlüssen ausgestattet.

