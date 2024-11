Nintendo verklagt Palworld: So übel kann es für den Pokémon-Konkurrenten enden

Nintendo macht ernst und verklagt den Pokémon-Konkurrenten Palworld. Dessen Entwickler verrät jetzt endlich, was genau ihm vorgeworfen wird – und was im schlimmsten Fall passieren könnte.

Update vom 8. November: Entwickler Pocketpair verrät, warum genau Nintendo und The Pokémon Company gegen Palworld vor Gericht ziehen. Der Switch-Hersteller wirft dem Survival-Game demnach vor, gegen drei Patente verstoßen zu haben. Diese wurden erst nach dem Release von Palworld eingereicht, sind allerdings mit einem älteren Patent verknüpft und können darum noch gefährlich werden.

Inhaltlich geht es um das Werfen eines Pokéball-ähnlichen Gegenstands auf eine Kreatur, die dann gefangen wird und um das Reiten auf eben diesen Kreaturen.

Sollten sich Nintendo und The Pokémon Company durchsetzen, muss Pocketpair an beide Unternehmen jeweils 5 Millionen Yen (etwa 30.500 Euro) plus „Schadensersatz wegen Zahlungsverzugs“ zahlen. Zusätzlich streben die Kläger eine einstweilige Verfügung an. Palworld dürfte dann vermutlich nicht mehr in Japan verkauft werden (Quelle: Pocketpair).