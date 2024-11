Switch 2 wird abwärtskompatibel – aber Nintendo lässt sich eine Hintertür offen

Nintendo hat offiziell bekannt gegeben, dass ihr auf dem Nachfolger der Switch „Software“ der aktuellen Konsolen spielen könnt. Aber das Wording des Statements gibt Anlass zur Sorge: Gilt das Versprechen nur für digital erworbene Inhalte?

Das unklare Statement zur Abwärtskompatibilität der Switch 2

Endlich hat Nintendo mal wieder einen Info-Happen zur Switch 2 fallen lassen – und dann auch noch einen richtig großen. Die Abwärtskompatibilität, die sich viele Spieler wünschen, kommt. Inzwischen ist das offizielle Statement auch auf Deutsch verfügbar:

Aber was ist das? Nintendo spricht explizit von Switch-Software, die auf dem Nachfolger spielbar sein wird, nicht von „Spielen“ per se. Auch der anschließende zweite Teil verunsichert einige Spieler:

Weitere Informationen zum Nachfolger von Nintendo Switch, wie auch zur Kompatibilität mit Nintendo Switch, werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Shuntarō Furukawa – Präsident von Nintendo

Gibt es noch etwas, das Nintendo auslässt? Gilt diese Ansage eventuell nur Spiele, die über den Nintendo eShop erworben wurden? Schauen Switch-Spieler, die eine Spielesammlung von Cartridges haben, in die Röhre und können ihre Games nicht auf der Switch 2 zocken? Der Wortlaut Furukawas lässt Interpretationsspielraum. Nintendo könnte sich hier wirklich eine Hintertür offen gelassen haben.

Abwärtskompatibilität der Switch 2: Kein Grund zur Panik!

Auch wenn der Text schwammig klingt, möchten wir an dieser Stelle erklären: Das Risiko ist verschwindend gering. Nintendo spricht intern stets bei all seinen Spielen von „Software“ – ganz egal, ob es sich hierbei um digitale oder physische Verkäufe handelt. Das zeigt auch ein Blick in den letzten Geschäftsbericht des Unternehmens (Quelle: Nintendo).

Dieses PR-Desaster wird Nintendo nicht riskieren Auch Spiele auf Switch-Cartridges werdet ihr auf der Switch 2 spielen können – da bin ich mir sicher! Der Shitstorm, der losbrechen würde, wenn Nintendo diese Funktion nicht bietet, wäre nach dieser Ankündigung gigantisch. Furukawa muss hier meiner Meinung nach noch einmal mit einem zusätzlichen Statement alle Zweifel aus der Welt schaffen. Das Einzige, was ich mir gerade noch so vorstellen kann: Vielleicht setzt Nintendo bei der Switch 2 auf einen neuen Formfaktor bei seinen Cartridges, sodass ein preiswerter Adapter notwendig ist, um die alten Switch-Spiele in die neue Switch 2 stecken zu können. Aber auch das finde ich ehrlich gesagt recht abwegig. Meine Vermutung bleibt: Wir werden alle unsere Switch-Spiele auf dem Nachfolger spielen können. Robert Kohlick

