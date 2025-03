Assassin’s Creed Shadows: Was ihr zu Preload und Release-Zeiten auf PS5, Xbox & PC wissen müsst

In gut zwei Wochen erscheint das neue Assassin’s Creed im Japan-Setting. Wir verraten euch, wie ihr das Spiel vorab herunterladen und ab wann ihr tatsächlich loslegen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

AC Shadows: Preload und Release

Nach zweifacher Verschiebung ist es am 20. März 2025 nun soweit: Assassin’s Creed Shadows erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Damit ihr an diesem Tag direkt mit Naoe und Yasuke ins feudale Japan starten könnt, verraten wir euch alles Wichtige zum Preload und den Startzeiten auf den einzelnen Plattformen. Da gibt es nämlich ein paar Unterschiede.

Anzeige

Alles zum Preload von AC Shadows

PlayStation 5 : Start ist der 18. März 2025 ab 00:00 Uhr

: Start ist der 18. März 2025 ab 00:00 Uhr Xbox Series X|S : bereits gestartet am 4. März 2025 ab 16:00 Uhr

: bereits gestartet am 4. März 2025 ab 16:00 Uhr PC: Start ist der 17. März 2025 ab 17:00 Uhr

Anzeige

Ihr könnt AC Shadows auf der Xbox also bereits herunterladen. Die Download-Größe beträgt etwa 108 GB. Das Open-World-Rollenspiel benötigt auf eurer Festplatte gut 123 GB, der Preload auf den anderen Plattformen dürfte sich also in einer ähnlichen Größenordnung befinden. Ihr solltet aber beachten, dass ein etwas umfangreicherer Day-One-Patch möglich sein könnte.

Release-Zeiten von AC Shadows für PS5, Xbox und PC

PlayStation 5 : Start ist der 20. März 2025 ab 00:00 Uhr

: Start ist der 20. März 2025 ab 00:00 Uhr Xbox Series X|S : Start ist der 20. März 2025 ab 00:00 Uhr

: Start ist der 20. März 2025 ab 00:00 Uhr PC (Steam) : Start ist der 20. März 2025 ab 05:00 Uhr

: Start ist der 20. März 2025 ab 05:00 Uhr PC (Ubisoft Connect): Start ist der 19. März 2025 ab 23:00 Uhr

Anzeige

Wer also über Ubisofts hauseigenen Launcher spielt, kann als Erstes loslegen, Steam-Nutzer müssen sich hingegen am längsten gedulden. Die Uhrzeiten gelten alle für Deutschland.

Gibt es einen Early Access? Die Möglichkeit, Shadows über eine Vorbestellung oder den Kauf einer speziellen Edition früher zu spielen, gibt es nicht.

Läuft Shadows auf dem Steam Deck? Zum Release wird es nicht möglich sein, das neue Assassin’s Creed auf dem Handheld von Valve zu spielen. Das Steam Deck erfüllt nicht die minimalen Systemanforderungen für die PC-Version, das kann sich jedoch noch in Zukunft durch weitere Optimierung des Spiels ändern.

Ubisoft hat mittlerweile genauere Details zur Spielzeit verraten. Wie lange ihr für die Kampagne und auch die 100 Prozent brauchen werdet, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.