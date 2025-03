Suikoden Remaster: Menü aufrufen, Tastaturbelegung und Spiel speichern

Mit dem HD Remaster von Suikoden 1 und 2 wurde nicht nur die Grafik überarbeitet, sondern es kam auch zu einem offiziellen Release auf dem PC. Einige Einstellungen oder das Öffnen des Menüs gestalten sich als etwas schwieriger, vor allem wenn ihr ohne Controller spielt. Darum haben wir hier ein paar nützliche Tipps zur Tastenbelegung und dem Speichern für euch gesammelt.

Wie ruft man im Spiel das Menü auf?

Sobald ihr das HD Remaster startet, habt ihr die Wahl aus den Spielen Suikoden Teil 1 oder Teil 2. Zudem gibt es den Bereich „Einstellungen“, wo ihr die Tastenbelegung anpassen könnt. Allerdings stehen euch dort nur drei unterschiedliche Controller-Setups zur Verfügung.

Allerdings wird aus diesen nicht ersichtlich, wie die Tastenbelegung auf eurer Tastatur aussieht. Deshalb bekommt ihr hier eine kurze Zusammenfassung.

Tastaturbelegung für PC

Das Menü im Spiel ruft ihr nicht mit Escape auf, sondern über die C-Taste.

Ihr interagiert mit Leuten mit der Enter-Taste.

Mit der V-Taste könnt ihr Aktionen unterbrechen.

Mit der Shift-Taste sprintet ihr.

Gerade das Aufrufen des Menüs ist wichtig, um Gegenstände anzulegen oder eure Formation zu verändern.

Spiel speichern

Aber da kann ich gar nicht speichern? Das ist richtig. In Suikoden 1 und 2 könnt ihr nur in Gasthäusern oder bei bestimmten Objekten speichern. So gibt es etwa Speicherkugeln vor bestimmten Bossen, damit ihr bei einem Tod nicht wieder von weiter entfernt anfangen müsst.

Denkt jedoch daran, regelmäßig zu speichern, denn es kann immer mal passieren, dass ihr überraschend sterbt oder eure Gaming-Session mitten in einer längeren Mission abbrechen müsst. Dann ist es ärgerlich, wenn ihr Fortschritt verliert.

Wenn ihr noch hilfreiche Einsteiger-Tipps zu Suikoden 2 sucht, werdet ihr im verlinkten Guide fündig.

