Suikoden 2 Remaster: 5 Tipps, die wir vor Spielstart gerne gewusst hätten

Suikoden 2 ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, das ich jedoch aufgrund der schwachen Grafik immer ignoriert habe. Nun jedoch kam ich dank der HD Remaster-Version selbst in den Genuss und habe dabei einige Fehler gemacht, die ihr am besten vermeiden solltet. Deshalb geben wir euch Tipps für einen guten Start an die Hand.

Speichert regelmäßig in den Gasthäusern

Dieser Tipp mag super trivial klingen, ist er aber nicht. Speichert regelmäßig und nutzt mitunter auch gleich mehrere Speicherplätze. Denn in Suikoden 2 gibt es immer wieder Momente, in denen man überraschend besiegt werden kann oder in denen man vielleicht einen Charakter übersieht, den man eigentlich gerne freischalten möchte.

Mehrere Speicherstände ermöglichen es euch, immer zum richtigen Zeitpunkt zurückzukehren. Speicherpunkte findet ihr in den Gasthäusern in so ziemlich jeder Stadt. Zudem gibt es Speicherkugeln, wie direkt vor dem ersten Boss Nebelmonster. Im Söldnerfort zu Beginn könnt ihr zudem bei Pohl im Keller speichern.

Nutzt Vereinigen für starke Kombo-Angriffe

Schon direkt zum Start habt ihr mit eurem Charakter und Jowy zwei Helden, die einen gemeinsamen Angriff durchführen können. Ihre Attacke trifft gleich mehrere Ziele, was besonders zum Start sehr nützlich ist. Für diesen Kombo-Angriff müsst ihr lediglich „Vereinigen“ anstellen von „Angriff“ auswählen.

Besonders wichtig wird dies beim ersten Bosskampf gegen das Nebelmonster, auch Dunstschirm genannt. Diesen könnt ihr ohne den Zirkus-Angriff von Bolgan, Rina und Ellie gar nicht bezwingen.

Gerade in den Bosskämpfen solltet ihr die Vereinigungen von mehreren Charakteren nutzen, um so mehr Schaden zu verursachen. (© Screenshot GIGA)

Achtet auf die richtige Formation

In Suikoden 2 gibt es drei Kürzel, die jeder Charakter hat und die euch verraten, wo er sich am wohlsten in eurem Team fühlt:

Charaktere mit einem M sind Nahkämpfer, die ihre Angriffe aber auch aus der hinteren Reihe ausführen können.

sind Nahkämpfer, die ihre Angriffe aber auch aus der hinteren Reihe ausführen können. Charaktere mit einem G sind Fernkämpfer und können aus beiden Reihen angreifen, wobei ihr sie besser in der hinteren platziert, weil sie oft wenig Defensive bieten.

sind Fernkämpfer und können aus beiden Reihen angreifen, wobei ihr sie besser in der hinteren platziert, weil sie oft wenig Defensive bieten. Charaktere mit einem K können nur aus der ersten Reihe angreifen.

Stellt eure Charaktere in der korrekten Formation auf, um das Maximale aus ihnen herauszuholen. (© Screenshot GIGA)

Flüchtet nicht aus leichten Kämpfen

Während ihr durch die Welt lauft, werdet ihr immer wieder in Kämpfe verstrickt. Dabei gibt es die Möglichkeit, aus diesen zu fliehen. Das solltet ihr jedoch nicht unbedingt tun. Zum einen klappt dies nicht immer und ihr setzt dann eine Runde aus. Zum anderen entgehen euch so EP und Porch als Währung für neue Items.

Gerade zu Beginn erledigt der Kumpelangriff von Jowy und eurem Charakter eigentlich die meisten Gegnergruppen im Handumdrehen.

Kauft fleißig Items, Heiltränke und Runen

Um in den späteren Kämpfen zu glänzen, benötigt ihr eine gute Ausrüstung. Knausert also nicht mit eurem Porch, das ihr euch durch die Kämpfe verdient. Vor allem bei den Runen und der Ausrüstung solltet ihr immer auf dem neusten Stand sein.

In jeder Stadt findet ihr entsprechende Läden:

Bei den Gebäuden mit einer Perle auf dem Schild bekommt ihr Runen

auf dem Schild bekommt ihr Runen Gebäude mit einem Fläschchen sind Gemischtwarenläden, in denen ihr Medizin, aber auch andere Gegenstände bekommt.

sind Gemischtwarenläden, in denen ihr Medizin, aber auch andere Gegenstände bekommt. Gebäude mit einer Rüstung darauf enthalten Rüstungen und Waffen.

Vor allem die Wutkugel, die ihr in Muse kaufen könnt, ist eine Rarität und sehr nützlich.

Die Händler in Suikoden 2 verkaufen euch wichtige Runen und Ausrüstungsgegenstände. (© Screenshot GIGA)

Bonus-Tipp: Sammelt von Anfang an alle Charaktere mit einem Guide

Für das beste Ende in Suikoden 2 müsst ihr die sogenannten 108 Sterne des Schicksals sammeln. Dabei handelt es sich um 108 Charaktere, die sich eurer Gruppe anschließen. Einige davon könnt ihr jedoch übersehen und dann später nicht mehr erhalten.

Wer also direkt das beste Ende erleben möchte, sollte von Anfang an einen Guide nutzen, um niemanden zu verpassen. Einen solchen Guide haben wir für euch erstellt:

