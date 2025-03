Switch-Spiel für 99 Cent stürmt Nintendo eShop-Charts – mit miesem Trick

Im Nintendo eShop gibt es immer wieder Angebote, dank denen ihr euch Switch-Spiele zum Sparpreis sichern könnt. Der aktuelle Topseller in den eShop-Charts ist allerdings etwas zu billig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

99 Cent statt 49,99 Euro auf der Switch: Doch schaut genau hin!

An der Spitze der Nintendo eShop-Charts steht aktuell eine echte Überraschung: Das Switch-Spiel „15 in 1 Family Games Mega Collection“ holt sich die Krone, während Nintendo-Helden wie Super Mario weit abgeschlagen sind (zu den Nintendo-Charts).

Anzeige

Die Popularität des Games Mega Collection lässt sich vor allem mit dem verlockenden Preis erklären. Das Switch-Spiel ist aktuell um 98 Prozent reduziert und kostet dadurch nur 0,99 Euro anstelle von 49,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 21. März.

Der aktuelle Sparpreis ist allerdings etwas zu schön, um wahr zu sein. Die Games Mega Collection ist erst am 21. Februar 2025 erschienen. Ein so drastischer Rabatt kurz nach Release dürfte also vor allem dem Zweck dienen, um im eShop auf das Spiel aufmerksam zu machen. Ein Plan, der offenbar gut funktioniert hat.

Anzeige

Anders gesagt: Das Switch-Spiel ist gar nicht wirklich 49,99 Euro wert und ihr macht beim Kauf nicht das Schnäppchen des Jahrhunderts. Auch auf Steam findet dieser miese Trick immer wieder Anwendung.

15 in 1 Family Games Mega Collection: Was steckt im Switch-Spiel?

Wenn ihr euch trotzdem 15 Spiele für einen günstigen Preis schnappen wollt, ist der aktuelle Rabatt im Nintendo eShop eine gute Gelegenheit. In der Games Mega Collection stecken die folgenden Spiele:

Ludomania

Airborne Grannies

Bubble Cats Rescue

Classic Games Collection Vol. 1

Classic Games Collection Vol. 2

Flowlines VS

Gokartmania

GoFishGo

2048 Battles

Jet Ski Rush

Pet Shop Snacks

Pocket Foosball

Quick Golf

Klondike Solitaire

Adrenaline Rush – Miami Drive

Anzeige

Aus den Screenshots und Videos auf der Produktseite der Games Mega Collection geht bereits hervor, dass ihr hier nicht AAA-Qualität erwarten solltet. Wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, könnt ihr mit der großen Auswahl an Spielen trotzdem euren Spaß haben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.