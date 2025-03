Microsoft imitiert Sony: Neuer PS5-Hit erscheint mit nerviger Einschränkung

Die Vorfreude auf den PS5-Release von Forza Horizon 5 hat einen Knacks bekommen. Microsoft nimmt sich bei der Veröffentlichung des Racing-Hits nämlich ein Vorbild an Sonys überaus unbeliebter Steam-Strategie.

Forza Horizon 5: PS5-Nutzer brauchen Microsoft-Konto

Das ehemals Xbox-exklusive Forza Horizon 5 kommt am 29. April auf der PS5 heraus – doch Microsoft verpasst dem Hype um das Spiel jetzt einen Dämpfer. Bei der Installation werden PS5-Besitzer nämlich zwingend einen Microsoft-Account benötigen, was vielen Spielern sauer aufstößt.

Der Account-Zwang geht aus dem offiziellen FAQ des Spiels hervor. Der Schritt erinnert eindeutig an Sonys Strategie bei Steam-Releases – PC-Spieler benötigen für das Zocken von Spielen wie Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us 2 Remastered und God of War Ragnarök ebenfalls einen PSN-Account, obwohl dieser bei reinen Singleplayer-Games keinen Mehrwert bietet. (Quelle: ForzaHorizon5)

Bei Forza Horizon 5 dürfte Xbox den Microsoft-Account zwar mit den Online-Features des Spiels begründen, doch für Begeisterung sorgt dies in der Community trotzdem nicht.

PS5-Fans ärgern sich über Account-Zwang von Xbox-Hit

Auf Reddit bekommt Microsoft für das verpflichtende Benutzerkonto bei Forza Horizon 5 ordentlich Gegenwind. Natürlich geben manche User zu bedenken, dass ohnehin viele Menschen bereits ein Microsoft-Konto besitzen, doch für viele bleibt bei dieser Voraussetzung ein nerviger Nachgeschmack.

Ich hasse diesen Mist. Reddit-User SnakePli55ken

Hoffentlich flippen alle aus wie bei Helldivers 2. Reddit-User BluDragoon24

Für jemanden mit einem Account-Erstellungs-Fetish sind das großartige Neuigkeiten. Reddit-User bigprick99

(Quelle: Reddit)

