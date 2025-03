Warnung an Xbox-Spieler: Beliebter Spartrick kann euch teuer zu stehen kommen

Sparfüchse, aufgepasst: Wer im Xbox-Store mithilfe eines VPNs Angebote ergattern möchte, könnte dafür einen hohen Preis zahlen. Microsoft hat mit Nachdruck gezeigt, dass der Trick üble Konsequenzen nach sich ziehen kann – im schlimmsten Fall verliert ihr euren gesamten Xbox-Account.

Microsoft greift durch: Dieser VPN-Trick kann böse enden

Je nach Region, in der ihr euch befindet, kosten Spiele im Xbox-Store unterschiedlich viel Geld. In wirtschaftlich schwächeren Ländern liegen die Preise oft weit unter denen in wohlhabenderen Regionen.

Auf so manche Spieler, die einen VPN-Service nutzen, könnte demnach ein kleiner Trick verlockend wirken: Mit dem VPN vortäuschen, sich in einer anderen Region zu befinden und auf diese Weise Spiele im Xbox-Store zu günstigen Preisen abstauben.

Was so einfach klingt, ist es jedoch nicht, da Microsoft diesen Trick absolut nicht gutheißt und Spieler dafür – wie kürzlich geschehen – mit einer Sperre belegen kann.

Mehrere Nutzer haben berichtet, dass ihr Account von Microsoft gesperrt worden ist, nachdem sie ihre Region im Store per VPN geändert haben. Dies scheint somit der ausschlaggebende Grund für den Bann zu sein und deutet daraufhin, dass Microsoft Vergehen dieser Art seit Anfang 2025 deutlich konsequenter verfolgt und bestraft als zuvor (Quelle: PureXbox).

Sparen im Xbox-Store: Ist es das wirklich wert?

In den Xbox Community Standards lässt sich unter dem unnötig ominösen und nicht gerade transparenten Titel „Wo es Grenzen gibt, da gibt es einen Grund dafür“ nachlesen, dass regionale Inhaltsbeschränkungen nicht umgangen werden dürfen (Quelle: Xbox).

Ein günstiger Einkauf per VPN könnte wohl gegen diese Auflage verstoßen und Spielern viel Ärger einhandeln. Denn im schlimmsten Fall könnte ihr gesamtes Microsoft-Konto auf unbestimmte Zeit gesperrt werden.

Aktuell ist allerdings noch nicht ganz klar, wie streng Microsoft tatsächlich vorgeht. Viele der erwischten Nutzer haben ihre Accounts nach kurzer Zeit wieder zurückerlangt. Es muss auch gesagt werden, dass VPNs an sich von Microsoft nicht verboten sind. Nur die beschriebene Nutzung im Xbox-Store ist betroffen.

Dennoch sollte klar sein, dass ihr im Zweifelsfall in dieser Lage nicht am längeren Hebel sitzt und euch der Spartrick per VPN im Xbox-Store somit nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld und eure gesamte Spielebibliothek kosten kann.

Kein Spartrick nötig: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Xbox-Spiele, die ihr komplett gratis zocken könnt:

