Kostenlose Xbox-Kracher: 7 Spiele-Hits, die ihr für lau zocken könnt

So manche Fans der Original-Xbox werden sich gerne noch an Phantom Dust zurückerinnern – der Third-Person-Shooter mit Sammelkarten-Elementen erschien ursprünglich 2004. Ihr spielt darin einen namenlosen Protagonisten, der in der Post-Apokalypse durch das Ödland streift und herauszufinden versucht, was mit der Welt geschehen ist.

Mittlerweile ist das Kult-Spiel im Xbox-Store kostenlos zu haben – ihr könnt die rund 18 Stunden lange Kampagne also ganz ohne Risiko ausprobieren (im Xbox-Store ansehen).