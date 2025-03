Auf der Nintendo Switch so günstig wie nie: Diese 3 Meisterwerke müsst ihr euch jetzt holen

Gleich 3 Spiele-Meisterwerke könnt ihr gerade auf der Nintendo Switch zum Bestpreis abstauben – und teilweise müsst ihr euch dafür beeilen. Wir erklären euch, um welche Spiele es sich handelt und warum sie so gut sind.

3 Spiele-Meisterwerke zum Bestpreis auf der Nintendo Switch

Im Nintendo eShop gibt es zwar immer wieder Rabattaktionen, aber viele Spiele kosten dort trotzdem oft mehr als etwa auf Steam oder anderen Plattformen. Deshalb ist es besonders schön, wenn hochgelobte Spiele auch auf der Switch stark rabattiert sind.

Drei tolle Spiele unterschiedlicher Genres gibt es sogar gerade zum Bestpreis im Nintendo eShop – aber eines der Angebote endet bald, also solltet ihr euch beeilen, wenn ihr das Spiel möchtet.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition für 4,99 im Nintendo eShop

Ori and the Blind Forest ist gerade 75 Prozent auf die Switch herabgesetzt und kostet damit nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro. Der atmosphärische Plattformer mit emotionaler Story ist hochgelobt, wobei 97 Prozent der Bewertungen auf Steam positiv ausfallen. Übrigens bekommt ihr das Spiel auf Steam sogar noch günstiger – und zwar für 3,99 Euro (auf Steam ansehen).

Ihr müsst schnell sein: Das Angebot im Nintendo eShop gilt nur noch bis zum 14. März. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel nur noch bis zum 13. März für den günstigen Preis holen.

Hotline Miami Collection für 4,99 Euro im Nintendo eShop

Die Kultspiele Hotline Miami sowie den zweiten Teil Hotline Miami 2: Wrong Number bekommt ihr in der Collection zu einem unschlagbaren Preis für 4,99 Euro statt 24,99 Euro im Nintendo eShop. Die Spiele sind bekannt für ihre blutspritzende Ultra-Gewalt-Action, die euch per Top-Down-Perspektive in den Bann ziehen wird. Ihr spielt einen Antihelden, welcher der kriminellen Unterwelt den Garaus machen will – und zwar auf Geheiß seltsamer Stimmen im Anrufbeantworter.

Das Angebot im Nintendo eShop gilt noch bis zum 23. März.

The Sinking City für 4,99 Euro im Nintendo eShop

Lovecraft- und Detektiv-Fans sollten unbedingt den Horror-Shooter The Sinking City nachholen. Ganz besonders, da momentan ein zweiter Teil in Arbeit ist. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Privatdetektivs, der in einer abgelegenen Stadt um 1920 herum nach Antworten sucht. Hier geht nämlich etwas sehr Seltsames vor sich; etwas, das euch und die Stadtbewohner langsam aber sicher besessen macht.

Bei The Sinking City erwartet euch keine adrenalingeladene Action und auch kein extremer Horror – es ist mehr eine schaurige Detektiv-Story, die sich auf eine sehr gute Art Old-School anfühlt. Das heißt, ihr müsst etwa auf eure Munition achten und eure Reise hier auf eigene Faust und ohne viel Hilfe beschreiten.

The Sinking City bekommt ihr gerade für 4,99 Euro statt 49,99 Euro im Nintendo eShop. Das Angebot gilt noch bis zum 6. April.

