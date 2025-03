Battlefield 6: Leak zeigt massig Gameplay – und die Szenen machen mir als Fan Hoffnung

Trotz striktem Verbot kursieren zahlreiche Videos zu den ersten Test-Sessions des nächsten Battlefields. Was dort an Gameplay zu sehen ist, entpuppt sich jedoch als Grund für vorsichtigen Optimismus.

Battlefield 6: Großer Gameplay-Leak

Offiziell gibt es zum neuen Battlefield nur einen kleinen Teaser-Schnipsel, der das Community-Testprogramm Battlefield Labs ankündigt. Spieler können sich registrieren und werden möglicherweise ausgewählt, den neusten Teil der Shooter-Reihe noch während der Entwicklung zu testen und Feedback zu geben.

Am Wochenende fand eine solche erste Test-Session statt und entgegen dem eindeutigen Verbot machen zahlreiche Videos mit Gameplay bereits die Runde. Wichtig: Es handelt sich dabei um Spielszenen, die sehr wahrscheinlich eine Alpha des neuen Battlefields repräsentieren und somit auf keinen Fall mit dem Spiel zum Release gleichzusetzen sind. Hinzu kommt, dass die Aufnahmen in teils stark verminderter Video- und Tonqualität zu finden sind.

Im Reddit gibt es zahlreiche Posts, die sowohl Infanterie-Gameplay als auch Szenen mit einem Panzer zeigen. Publisher Electronic Arts ist bemüht, die Verbreitung der Aufnahmen einzudämmen.

Das ist zu sehen

Das geleakte Gameplay wirkt wie ein Mix aus Battlefield 3, 4 und Bad Company 2 – was meiner Meinung nach erst mal eine grundsätzlich gute Nachricht ist. Trotz des unfertigen Entwicklungsstandes scheint vor allem ein Kern-Feature der Reihe schon viel Aufmerksamkeit bekommen zu haben: Die Zerstörung der Umgebung.

Beispielsweise ist in einem Clip ein Panzer zu sehen, der halb durch ein Haus fährt und das Gebäude entsprechend zerstört wird und sogar der Panzer zeigt passende Beschädigungen an der Seite. In einer anderen Szene wird ein Soldat von Trümmern begraben, die aufgrund einer nahen Explosion auf ihn niedergehen und ihn töten. Die Map-Zerstörung scheint also kein visuelles Gimmick zu sein, sondern taugt als echte Spielmechanik, ein Pluspunkt für mich.

Besonders angetan bin ich vom bereits gelungenen Sounddesign. Die Explosionen und Waffen klingen satt und wuchtig, das Sirren der Kugeln und die Rufe der Soldaten lassen bereits echte Schlachtfeld-Atmosphäre erahnen.

Neben der Rückkehr des Klassensystems stimmen mich noch ein paar weitere Gameplay-Enthüllungen ebenfalls positiv. Die Helmkamera aus BF4 beim Wiedereinstieg bei Verbündeten ist zurück, sodass ich weiß, in welche Situation ich mich begeben werde. Bei Flaggen gibt es eine Drohnenansicht. Fahrzeuge haben teils nur begrenzt Munition und müssen an Stationen aufmunitioniert und repariert werden.

Natürlich ist das alles noch mit Vorsicht zu genießen, doch ich halte es für vertretbar, das Gameplay als gute Richtung zu betrachten und dass sich durch die Test-Session Spieler-Feedback eingeholt wird, ist ebenfalls ein gutes Zeichen. Was die Leaks für mich beweisen, dass Battlefield ein Modern-Military-Setting der Gegenwart einfach mit am besten steht. Bis zum voraussichtlichen Release im vierten Quartal 2025 kann sich natürlich noch einiges ändern, im Guten wie im Schlechten, doch die Marschrichtung stimmt.

