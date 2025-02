Zu schwierig für Steam-Fans: Shooter-Hoffnung legt Bruchlandung hin

Die Vorfreude auf Delta Force: Black Hawk Down war groß, doch die Enttäuschung über den kürzlichen Release umso größer. Fans nehmen das neue Spiel auf Steam in die Mangel, denn der brutal-realistische Shooter ist für viele schlicht zu schwierig. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Delta Force: Black Hawk Down geht auf Steam unter

Der realistische Shooter Delta Force hat mit seinem Comeback als Gratis-Shooter Ende 2024 nicht bei allen Fans für Begeisterung gesorgt – doch der brandneue DLC Black Hawk Down bekommt nun auf Steam sogar noch mehr Gegenwind.

Die ebenfalls kostenlose Koop-Erweiterung des Shooters ist am 21. Februar 2025 erschienen und steht wenig später nach über 3.700 abgegebenen Stimmen bei einer größtenteils negativen Wertung auf Steam (auf Steam ansehen).

Delta Force - Black Hawk Down Team Jade

In Delta Force: Black Hawk Down müsst ihr als Team in einer Koop-Kampagne den berüchtigten Militär-Einsatz in Mogadischu nachspielen, wie er in dem Hollywood-Blockbuster Black Hawk Down dargestellt wurde. Ihr stürzt in der Stadt in Somalia ab und müsst zu eurem Extraktionspunkt gelangen. Dabei lauern feindlich gesinnte NPCs hinter jeder Ecke. Nur mit perfektem Teamplay habt ihr eine Chance, gemeinsam zu überleben.

Zu schwierig: Steam-Community zerreißt Gratis-Shooter

Der Shooter setzt auf großen Realismus, doch die Kampagne übertreibt es laut vielen Steam-Spielern dabei – Delta Force: Black Hawk Down sei erbarmungslos schwierig und dies durch suboptimales Gameplay-Design oft auf unfaire Weise.

Die gegnerische KI sei zu stark und übermächtig, während die KI auf Seite der Spieler dagegen unterentwickelt sei. Das Fehlen von Checkpoints wird ebenfalls kritisiert und die anspruchsvolle Unreal-Engine-5-Grafik sowie schlechte Optimierung sorgen dafür, dass der Shooter auf vielen PCs in entscheidenden Momenten ruckelt und abschmiert.

Keine Munition oder Medi-Packs. Keine Checkpoints. Wenn man stirbt, muss man alles von vorne machen. Man stirbt in 2 oder 3 Hits oder wenn man von einer Granate getroffen wird. Ist das Dark Souls? Steam-User Hamburgaga

Das Basis-Spiel ist ok, aber diese Kampagne ist nicht optimiert und unspielbar für meinen PC. Steam-User cafard_chomeur

