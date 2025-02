Ohne dieses Steam-Feature wäre ich komplett aufgeschmissen

Seit fast 15 Jahren bin ich nun schon bei Steam aktiv – und entsprechend gut gefüllt ist meine Freundesliste. Doch wie soll ich mir bitte merken, wer von meinen Hanseln jetzt nochmal „xXHopfengussvergustiererXx“ oder „TheVentageHD“ war? Ein Glück gibt es eine praktische Funktion, die mir genau dabei unter die Arme greift.

So verpasst ihr euren Steam-Freunden Spitznamen

Mit der praktischen Steam-Funktion „Spitznamen hinzufügen“ bereit ihr dem Rätselraten ein schnelles Ende. Das Feature erlaubt euch genau das, was es sagt: Ihr könnt euren Steam-Freunden kurzerhand einen Spitznamen verpassen. Dieser wird fortan in eurer Freundesliste statt des klassischen Nutzernamens angezeigt und ändert sich auch nicht, wenn euer Kumpel mal wieder an seinem User-Namen rumspielt – echt praktisch!

Um die Funktion zu nutzen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet eure Steam-Freundesliste. Macht einen Rechtsklick auf das Profil eures Steam-Freundes, dem ihr einen Spitznamen verpassen wollt. Hovert jetzt mit der Maus über den Menüpunkt „Verwalten“. Klickt anschließend auf die Option „Spitzname hinzufügen“.

So könnt ihr Steam-Spitznamen hinzufügen. (© GIGA)

In dem sich nun öffnenden Eingabefeld tragt ihr den passenden Spitznamen ein und drückt auf den blauen „Bestätigen“-Button – fertig!

So ändert ihr Spitznamen

Wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt den Spitznamen eines Freundes ändern wollt – weil beispielsweise drei weitere Freunde den Namen „Felix“ tragen – sieht das Prozedere ähnlich aus:

Öffnet wieder eure Steam-Freundesliste. Macht erneut einen Rechtsklick auf das Profil eures Steam-Freundes, dessen Spitznamen ihr ändern wollt. Hovert wieder mit der Maus über den Menüpunkt „Verwalten“. Klickt nun auf die Option „Spitzname ändern“.

Zum Ändern des Spitznamens geht ihr fast genau so vor. (© GIGA)

Und so einfach könnt ihr euch die peinliche „Wer warst du nochmal?“-Nachrichten in Zukunft auf Steam sparen.

