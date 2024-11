Dieses clevere Steam-Feature erspart euch lästige Download-Wartezeit

Der neue Gaming-Hit ist endlich da? Vor den Zockgenuss setzen aber einen Download-Marathon voraus. Mit einer praktischen Steam-Funktion könnt ihr die Wartezeit clever überbrücken und den Download schon starten, während ihr noch unterwegs seid. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr oben im Video.

Steam Remote Download: So funktioniert’s

Nichts ist frustrierender als nach einem langen Schul- oder Arbeitstag nach Hause zu kommen und erstmal stundenlang auf den Download eines neuen Spiels warten zu müssen. Mit Steam Remote Download gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die Funktion ermöglicht es euch, Spiele-Downloads aus der Ferne zu starten – und das ganz ohne komplizierte Einrichtung.

Voraussetzungen für Remote Download

Um die praktische Fernsteuerung nutzen zu können, benötigt ihr lediglich zwei Dinge: Die Steam-App auf eurem Smartphone (Download für Android, Download für iOS) sowie einen eingeschalteten PC, der nicht in den Ruhemodus versetzt ist. Wichtig ist außerdem, dass ihr sowohl auf dem PC als auch in der Mobile-App mit demselben Steam-Account eingeloggt seid.

Der große Vorteil: Ihr könnt nicht nur Downloads bereits gekaufter Spiele starten, sondern auch direkt über die App neue Titel kaufen und deren Installation sofort anstoßen. So steht einem entspannten Gaming-Abend nichts mehr im Weg – das Spiel ist startklar, sobald ihr nach Hause kommt.

Tipp für bessere Download-Geschwindigkeit

Um die Downloadzeit zusätzlich zu optimieren, empfiehlt es sich, in den Steam-Einstellungen den am besten geeigneten Download-Server auszuwählen. Unter Steam → Einstellungen → Downloads könnt ihr einen Server in eurer Region festlegen, der die schnellsten Übertragungsraten verspricht. Laut Steam-Statistiken erreichen Nutzer in Deutschland durchschnittlich Downloadgeschwindigkeiten von 50 bis 100 MBit/s (Quelle: Steam).