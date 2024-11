Brandneuer Steam-Bestseller: Spieler stürzen sich auf realistischen Strategie-Hit

Zum Start der Early-Access-Phase katapultiert sich eine brandneue Kriegssim ganz nach oben in die Steam-Charts – die Community scheint sich sehr für die taktische Strategie-Schlacht Sea Power: Naval Combat in the Missile Age zu interessieren. Den Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Sea Power startet stark auf Steam

Am 12. November hat die taktische Kriegssimulation Sea Power: Naval Combat in the Missile Age auf Steam seine Early-Access-Phase eingeläutet – und der Start ist geglückt, denn das erste Feedback ist positiv und die Platzierung in den Steam-Charts beachtlich. Bis zum 26. November 2024 kostet das Strategie-Spiel auf der PC-Plattform 44,09 Euro statt 48,99 Euro (auf Steam ansehen).

Anzeige

Sea Power : Naval Combat in the Missile Age Triassic Games AB

Wer gerne komplexe und realistische Kriegssimulationen spielt, findet mit Sea Power einen neuen Genre-Liebling vor, in dem ihr verschiedene fiktive Konflikte zur Zeit des Kalten Kriegs durchspielen könnt.

Anzeige

Euch stehen mehrere spannende Schauplätze und unterschiedliche Einzelmissionen sowie unter anderem mehr als 150 Marineeinheiten und 60 Flugzeugmodelle zur Verfügung. Eine Kampagne soll dem Spiel 2025 hinzugefügt werden.

Das Entwickler-Team hinter Sea Power hat sich mit ähnlichen Spielen, unter anderem dem beliebten Cold Waters einen Namen gemacht – und nach den ersten rund 110 Urteilen auf Steam steht ihr neuester Strategie-Hit bei einer sehr positiven Bewertung.

Neuer Strategie-Hit ballert sich in die Steam-Charts. (© MicroProse Software / Valve)

Anzeige

Steam-Charts: Strategie-Sim greift in den Top 10 an

In den Steam-Bestsellern rückt Sea Power: Naval Combat in the Missile Age zum Release direkt auf den zweiten Platz vor. Somit landet nur noch der vor allem in Deutschland traditionell gefragte Landwirtschafs-Simulator 25 davor. Andere namhafte Neuerscheinungen wie Call of Duty: Black Ops 6 oder Planet Coaster 2 müssen sich da hinten anstellen.

Ein langersehnter Horror-Shooter kann sich derweil bereits vor seinem Release auf Steam in die Bestseller ballern:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.