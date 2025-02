Delta Force: Battlefield-Rivale haut DLC gratis raus, für den ihr eigentlich zahlen solltet

Anfang Dezember 2024 startete Delta Force als reiner Multiplayer-Shooter, die Kampagne Black Hawk Down sollte aber als kostenpflichtiger DLC nachgeliefert werden.

Black Hawk Down gratis spielen

Seit dem Morgen des 21. Februar 2025 ist Black Hawk Down, die Kampagne des Free2Play-Shooters Delta Force, live. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung gibt es den Story-Part des First-Person-Shooters ebenfalls komplett kostenlos. Das Update auf Steam und im Epic Games Store benötigt etwa 28 GB zusätzlichen Speicherplatz.

Während ihr in den Multiplayer-Modi gegen andere Spieler antretet und es entscheidend ist, die besten Klassen und effektivsten Waffen zu kennen, ist die Kampagne eine reine Koop-Erfahrung. Bis zu vier Spieler können gemeinsam die insgesamt sieben Kapitel bestreiten und vor jeder Mission die richtige Ausrüstung für die unterschiedlichen Anforderungen des Einsatzes auswählen.

Laut der Ankündigung auf Steam ist es auch möglich, die Kampagne alleine, mit KI-Gefährten zu spielen. Es wird aber als extreme Herausforderung beschrieben und die Missionen seien für vier Spieler ausgelegt. Für den Abschluss der Missionen gibt es einige kosmetische Belohnungen. (Quelle: Steam).

Gab es das nicht schon mal?

Die Koop-Kampagne ist eine Neuauflage von Delta Force: Black Hawk Down aus dem Jahr 2003 von Entwickler NovaLogic. Das Spiel wiederum beruht auf dem Kinofilm von Ridley Scott aus dem Jahr 2001, der damals sogar mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde.

Grundlage für all diese Werke ist allerdings ein Buch des Journalisten Mark Bowden aus dem Jahr 1999. „Black Hawk Down: A Story of Modern War“ dreht sich um den Bürgerkrieg in Somalia, genauer gesagt die Schlacht von Mogadischu im Jahr 1993. Eine Einheit bestehend aus unterschiedlichen Teilen der US-Streitkräfte (darunter eben auch die Delta Force) wurde mit der Gefangennahme eines somalischen Warlords in der Hauptstadt Mogadischu beauftragt.

Der Einsatz eskalierte in ein offenes Gefecht mit den Miliz-Streitkräften des Warlords, in dessen Folge auch zwei Helikopter des Typs Black Hawk abgeschossen wurden. Um diese Geschehnisse, so wie die darauffolgenden Rettungsaktionen und den anschließenden Rückzug, drehen sich sowohl Buch und Film als auch die genannten Spiele.

