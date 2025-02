Neuer Steam-König: Brachiales Action-RPG kämpft sich noch vorm Release an die Spitze

Monster Hunter Wilds: 6th Trailer | Into the Iceshard Cliffs

Monster Hunter Wilds: 6th Trailer | Into the Iceshard Cliffs

Monster Hunter Wilds steht hoch im Kurs der Steam-Spieler – das belegt ein Blick auf die Bestseller-Liste. Denn dort kann sich das neue Action-RPG zum König aufschwingen – obwohl es noch nicht einmal erschienen ist. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Monster Hunter Wilds ist neuer Steam-König

Der Februar hat es für Spieler in sich: Nach Kingdom Come Deliverance 2 (Test), Civilization 7 (Test) und Avowed erscheint am 28. Februar 2025 auch noch Monster Hunter Wilds. Während die vergangenen Hauptteile der Reihe zuerst auf Konsole starteten und allerhöchstens später den Weg auf den PC fanden, hat sich Capcom dieses Mal dazu entschieden, Monster Hunter Wilds direkt auch auf Steam anzubieten.

Dieser Schritt scheint sich gelohnt zu haben, wie ein Blick auf die Topseller-Liste von Steam nahelegt. Denn Monster Hunter Wilds hat es sogar geschafft, den Steam-Dauerbrenner Counter-Strike 2 vom Thron zu stoßen und sich den ersten Platz unter den Nagel zu reißen (Quelle: Steam-Topseller).

PC-Spieler sollten vorher den Benchmark ausprobieren

Was PC-Spieler vor dem Kauf wissen sollten: Monster Hunter Wilds ist aktuell eher schlecht für alte Rechner optimiert. Um sicherzustellen, dass das Action-RPG auf eurem Gaming-PC nicht zum Daumenkino wird, lohnt es sich, den offiziellen Monster-Hunter-Wilds-Benchmark kostenlos über Steam zu installieren und auszuprobieren.

Dieser lässt einige der Spielszenen im Hintergrund ablaufen und verrät euch anschließend, wie viele FPS ihr im Schnitt habt und ob ihr vielleicht die Einstellungen herunterschrauben, um eine bessere Performance zu erreichen.

Wir hoffen jedoch, dass Capcom im Laufe der Zeit noch einige Patches nachlegt, welche den Leistungshunger von Monster Hunter Wilds etwas dämpfen – schließlich setzt das Action-RPG die grafische Messlatte nicht auf ein vollkommen neues Niveau.

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series.

