Splinter Cell trifft The Last of Us: Shooter verspricht blutige Zombie-Action

Mit Project TH hat der koreanische Entwickler EVR Studio einen spannenden Zombie-Shooter in Arbeit, der Fans von Splinter Cell und The Last of Us gefallen könnte. Den ersten Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Koreanischer Shooter lässt die Muskeln spielen

Project TH (Originaltitel: Mudang) wurde ursprünglich 2022 angekündigt – dürfte aber bei vielen Gamern hierzulande unter dem Radar geblieben sein. Das koreanische Entwicklerteam EVR Studios arbeitet dennoch weiter an dem Third-Person-Shooter und informiert die Community in regelmäßigen Abständen auf YouTube über die Fortschritte des Spiels.

Laut den Entwicklern spielt Project TH in einer alternativen nahen Zukunft, in der Süd- und Nordkorea wieder vereint sind. Die Handlung ist noch nicht im Detail bekannt, doch es dreht sich wohl um eine gefährliche Verschwörung inklusive paramilitärischer Gruppen, Gehirnwäsche und Zombie-ähnlicher Aggressoren. (Quelle: EVRStudio)

Project TH: Shooter kombiniert The Last of Us und Splinter Cell

Das neueste Video Enemy Spotlight: The Enraged zeigt einen vielversprechenden Gameplay-Ausschnitt aus dem Spiel, in dem Infizierte im Stile von Filmen wie 28 Days Later oder Train to Busan in einem verlassenen Gebäude attackieren und der Protagonist sie mit verschiedenen Waffen abwehrt.

Project TH: Enemy Spotlight The Enraged

Auch wenn noch nicht viel über den Hauptcharakter bekannt ist, erinnert er in seiner Aufmachung und seinen Bewegungen an Splinter Cells Sam Fisher – während das offene Level-Design und das Nahkampfverhalten wohl zumindest ein wenig von The Last of Us inspiriert sein könnten.

Zwar ist die Farbgebung offensichtlich noch nicht fertig und das gesamte Level dementsprechend blass, doch die Animationen sind bereits bemerkenswert – auch hinsichtlich des visuellen Realismus macht das Video einiges her.

Bei aller Vorfreude auf ein möglicherweise intensives und grafisch-beeindruckendes Abenteuer mit einem interessanten koreanischen Setting sollten Shooter-Fans aber noch nicht in blinde Begeisterung verfallen. Bis wirklich handfeste Informationen zu dem Spiel bekannt sind, sind selbst Entwickler-Videos mit Vorsicht zu genießen – der legendäre Steam-Flop The Day Before lässt grüßen.

Project TH soll laut der Entwickler-Website für Steam, Epic Games, PS5 und Xbox erscheinen. Ein Release-Fenster ist allerdings noch nicht bekannt.

