Das Ende von The Last of Us: Entwickler hat keine große Hoffnungen

Kurz vor dem Release der zweiten Staffel der The-Last-of-Us-Serie hat Creator Neil Druckmann schlechte Nachrichten für die Fans. Auch, wenn ein Hoffnungsschimmer bleibt.

The Last of Us 2 könnte das letzte Spiel in der Serie gewesen sein

In einem Interview mit Variety hat sich Creative Director Neil Druckmann über die Möglichkeit von The Last of Us 3 geäußert und erklärt, dass niemand mit einer solchen Fortsetzung rechnen sollte:

Ich habe auf diese Frage gewartet. Ich nehme an, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass niemand darauf wetten sollte, dass es mehr von ‘The Last of Us’ geben wird.“

(Quelle: Neil Druckmann bei Variety)

Vor einem Jahr noch hat sich Druckmann ziemlich positiv zu einem möglichen dritten Teil geäußert – und erklärte dabei, dass die Geschichte noch ein weiteres Kapitel zu bieten habe. Sicherlich ist keine von beiden Äußerungen definitiv gewesen, allerdings sieht es momentan so aus, als sei die Wahrscheinlichkeit für The Last of Us 3 in den letzten Monaten rapide gesunken. Was vielleicht auch am Erfolg der The-Last-of-Us-Serie liegen könnte.

HBO-Serie steht noch nicht vor dem Ende

Insgesamt werden Fans zunächst aber kein Ende von The Last of Us befürchten müssen – zumindest nicht im Hinblick auf die erfolgreiche HBO-Serie, die man in Deutschland auf WOW sehen kann.

In wenigen Wochen wird nämlich die 2. Staffel von The Last of Us erscheinen, und eine weitere Staffel ist bereits bestätigt. Druckmann hat außerdem angedeutet, dass es sogar insgesamt vier Seasons geben könnte – sicher ist aber erst einmal nur noch eine weitere nach jener, welche dieses Jahr erscheint.

Letztendlich heißt die mögliche Absage an ein The Last of Us 3 nicht unbedingt ein Ende des Franchises. Immerhin könnte Naughty Dog auch andere Geschichten in dem postapokalyptischen Universum erzählen – was jedoch sicherlich nicht in den nächsten Jahren passieren wird.

