Noch mehr The Last of Us: Showrunner macht klare Ansage

Die HBO-Serie The Last of Us wird Fans länger begleiten als gedacht.

Update vom 20. Mai 2025: Craig Mazin, der Showrunner von The Last of Us, hat sich nun ebenfalls zur Zukunft der Serie geäußert. Demnach sei es nahezu unmöglich, die Geschichte des zweiten Spiels mit Staffel 3 zu beenden. Eine vierte Season wird also aller Voraussicht nach kommen – auch wenn HBO dafür offiziell noch kein grünes Licht erteilt hat (Quelle: Collider).

Ursprüngliche Meldung vom 14. Februar 2025:

The Last of Us: Serie endet nach 4 Staffeln

Serienfans und PlayStation-Jünger können aufatmen: Nach der kommenden zweiten Staffel ist die beliebte Serie The Last of Us noch nicht vorbei. Es wird nämlich noch eine dritte und vermutlich sogar vierte Staffel geben. Allerdings ist das noch keine offizielle Ankündigung. Ein HBO-Produzent hat gegenüber Deadline nämlich folgendes verlauten lassen:

Wir haben noch keinen endgültigen Plan, aber ich denke, es werden vier Seasons. Ich möchte das nicht bestätigen, aber es sieht so aus, als ob wir nach dieser Staffel und zwei weiteren Staffeln fertig mit der Serie sind.

Die zweite Staffel von The Last of Us startet im April 2025 auf Sky beziehungsweise WOW und wird sieben Folgen umfassen, die in einem wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Dabei werden große Teile des zweiten Spiels umgesetzt, welches erstmals im Sommer 2020 für die PlayStation 4 erschienen ist.

Kenner der Vorlage wissen bereits, dass auf Serienfans ein emotionaler Trümmerbruch zukommt, da die Handlung nochmal eine ganze Spur düsterer und härter wird. Vor allem ein Story-Ereignis hat seinerzeit für viel Aufregung bei PlayStation-Spielern gesorgt. Es bleibt daher abzuwarten, wie die Zuschauer reagieren werden.

Trotzdem werden auch PlayStation-Spieler in der Serie neue Inhalte sehen, die es damals nicht ins Spiel geschafft haben – darunter brutale Szenen.

Noch mehr Pedro Pascal gibt es im Sommer

Fans von Hauptdarsteller Pedro Pascal kommen in diesem Jahr gleich doppelt auf ihre Kosten. So wird der Schauspieler nicht nur in The Last of Us Staffel 2 zu sehen sein, sondern auch im neuen Marvel-Film The Fantastic Four: First Steps, der im Juli 2025 in die Kinos kommt.