„Dr. Nice“ Staffel 4: Die Dreharbeiten sind gestartet

Fans der Serie „Dr. Nice“ können sich freuen: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sind gestartet. Doch wann kommt die Staffel?

„Dr. Nice“ kehrt zurück

Mit einer gelungenen Mischung aus Humor, Charme und emotionaler Tiefe hat „Dr. Nice“ die Zuschauer des ZDF im Sturm erobert. Die Erzählung um den genialen, wenngleich eigenwilligen Spitzenchirurgen Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa) spiegelt den Zeitgeist wider.

Im Fokus stehen nicht nur medizinische Notfälle und persönliche Herausforderungen, sondern vor allem das zwischenmenschliche Zusammenspiel, untermalt von klug geschriebenen Dialogen. Anlässlich des Streaming-Starts der dritten Staffel am 19. April 2025 in der ZDF-Mediathek wurde offiziell verkündet, dass bereits an einer vierten Staffel gearbeitet wird.

Endlich geht „Dr. Nice“ in eine neue Runde. Welche Serien außerdem fortgesetzt werden, verraten euch unsere desired.de-Kollegen in ihrem Video:

Wann kommt die vierte Staffel von „Dr. Nice“?

Seit Anfang April 2025 wird bereits an der vierten Staffel gedreht, wobei die Flensburger Förde und Berlin zu den Drehorten gehören (via Blickpunkt Film). Geplant sind sechs Teile mit einer Länge von jeweils 90 Minuten, die im Jahr 2026 im ZDF ausgestrahlt werden sollen. Produzent Stefan Raiser hob die Relevanz der Serie in der heutigen Zeit hervor.

Die dritte Staffel zeichne sich durch emotionale Höhepunkte aus. Es gehe vor allem mit viel Humor, Loyalität, Freundschaft und Mitgefühl zur Sache, dabei stünden Menschen im Mittelpunkt, die füreinander da sind. Das sei in der jetzigen Zeit wichtiger denn je. Für Raiser ist es ein Privileg und Erfolg, schon vor der Veröffentlichung der dritten Staffel wieder am Set zu stehen.

Diese Schauspieler sind dabei

Neben Patrick Kalupa gehören auch Josefine Preuß und Maximilian Grill erneut zur Besetzung. Ebenso sind Hannes Jaenicke, Tanja Schleiff und Anna Fischer wieder vor der Kamera von Thomas Vollmar zu sehen. Die Regie des ersten Produktionsblocks übernimmt Holger Haase, der auf Drehbüchern von Elke Rössler und Simon X. Rost aufbaut.

Verantwortlich für die Produktion ist die Dreamtool Entertainment GmbH im Auftrag des ZDF. Die Fans können sich also schon jetzt auf eine Fortsetzung freuen, die mit viel Herz, Humor und einer großen Portion Menschlichkeit die Stärken der Serie fortführt.