„High Potential“ Staffel 2: Dann geht die Erfolgsserie weiter

Eine alleinstehende Mutter wird zur Beraterin der Polizei. In der zweiten Staffel von „High Potential“ setzt sie erneut ihren brillanten Verstand ein.

Ausgehend von der französischen Vorlage „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ hat die US-amerikanische Version mit Morgan Gillory (Kaitlin Olson), die vom Job als Reinigungskraft zur Ermittlerin aufsteigt, rasch eine treue Fangemeinde gewonnen. Es stellt sich die Frage, ob es eine zweite Staffel geben wird. Nun gibt es gute Nachrichten für Fans der Serie: Die Krimiserie wird fortgesetzt.

Wann kommt „High Potential“ Staffel 2?

Die zweite Staffel wird im Herbst 2025 auf ABC zu sehen sein, wobei der Start für September geplant ist (via Deadline). Laut tvinsider soll „High Potential“ Staffel 2 in den USA ihren Sendeplatz am Dienstagabend um 22 Uhr beibehalten.

Ein konkretes Startdatum wurde bisher nicht bekannt gegeben, doch Showrunner Todd Harthan verriet, dass die Arbeit an den Drehbüchern bereits seit Januar läuft (via TV Guide). Schauspielerin Kaitlin Olson deutete zudem in einem Interview mit Deadline an, dass die kommende Staffel wohl mehr als 13 Folgen umfassen könnte.

In Deutschland wurde die Serie erstmals am 23. Januar 2025 auf Disney+ veröffentlicht. Zwischen der US-Premiere und dem Start vergingen rund vier Monate, was darauf schließen lässt, dass ein ähnlicher Zeitplan auch für Staffel 2 gelten dürfte. Ein Starttermin für Deutschland wäre demnach Anfang 2026 realistisch.

Darum könnte es in Staffel 2 gehen

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zu „High Potential“ Staffel 1 +++

Die zweite Staffel von „High Potential“ wird sich den offenen Fragen widmen, die das Finale der ersten Staffel hinterlassen hat. Dabei stehen insbesondere zwei zentrale Entwicklungen im Fokus: Zum einen die Enthüllung, dass Morgans verschollener Ehemann Roman (David Guintoli) noch am Leben ist, und zum anderen die Einführung eines Entführers, der es offenbar auf Morgan abgesehen hat.

Laut TV Guide dürfte Romans Rückkehr außerdem dazu genutzt werden, Avas (Amirah J) Beziehung zu ihren biologischen Eltern intensiver zu beleuchten und Morgans ungeklärte Gefühle für ihren ersten Ehemann in den Vordergrund zu rücken. Showrunner Todd Harthan erklärte, dass sie sich intensiv mit den Handlungssträngen auseinandersetzen konnten, sodass die Roman-Geschichte in der zweiten Staffel in den Mittelpunkt rücken wird.