„DanDaDan“ Staffel 2: Wann kommt Season 2?

„Dan Da Dan“ Staffel 1 begeistert Zuschauer auf Netflix und Crunchyroll. Darum stellen sich natürlich viele Fans die Frage, wann Season 2 der Serie erscheinen soll. Im Folgenden beantworten wir es euch.

„DanDaDan“ Season 2 soll 2025 erscheinen

Nach dem Staffelfinale von „DanDaDan“ gibt es gute Neuigkeiten für alle Fans, denn eine zweite Season ist bestätigt. „DanDaDan“ Staffel 2 soll im Juli 2025 erscheinen. Sobald das genaue Release-Datum bekannt ist, aktualisieren wir den Artikel.



Die erste Staffel, die aus 12 Episoden besteht, könnt ihr euch auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll und auf Netflix anschauen. Die zweite Season soll ebenfalls auf beiden Streaming-Diensten im Simulcast erscheinen. Ob die deutsche Fassung zeitgleich erscheinen wird, also wie bei der ersten Staffel, ist derzeit noch nicht bekannt.

Gut zu wissen: Crunchyroll und Netflix weisen unterschiedliche deutsche Synchronisationen auf. Die Streaming-Dienste haben nämlich separate Synchroaufträge abgeschlossen. Beide Fassungen haben unterschiedliche Sprecher, und die Inhalte weichen manchmal sogar leicht voneinander ab.“

Zur Feier der Ankündigung von Staffel 2 wurde ein neuer Teaser veröffentlicht, der auf mehr Lust macht:

"DanDaDan" Staffel 2: Teaser

Studio Science Saru übernimmt Produktion von Staffel 2

Das Studio Science Saru übernimmt abermals die Produktion der Serie. In Staffel 1 fungiert Fuga Yamashiro als Regisseur. Das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko (unter anderem „Jujutsu Kaisen“, „Mob Psycho“ und „Attack on Titan“), das Charakterdesign von Naoki Onda und das Aliendesign von Yoshimichi Yameda.



Die Musik in Season 1 stammt von Kensuke Ushio, der bereits als Komponist in „A Silent Voice“, „The Dangers in My Heart“, „Heavenly Delusion“ und „Chainsaw Man“ fungierte. Ob alle auch in der zweiten Staffel mitwirken werden, ist derzeit noch unklar.



Der Manga „Dan Da Dan“, auf dem der Anime basiert, stammt von Yukinobu Tatsu, der ebenfalls als Assistent bei „Hell's Paradise“ und „Chainsaw Man“ beteiligt war.