„DanDaDan“: Release und Besetzung vom Anime

Nicht nur Manga-Fans warten auf den Anime „Dan Da Dan“. Seit der Ankündigung der Anime-Adaption stellt sich nur die Frage, wann „Dan Da Dan“ startet. Im Folgenden verraten wir euch das Release-Datum und die Synchronsprecher der Serie.

„Dan Da Dan“ startet noch im Jahr 2024

In „Dan Da Dan“ kommen allerhand übernatürliche Ereignisse und seltsame Dinge zusammen. Der Release von „Dan Da Dan“ soll im Oktober 2024 sein. Der genaue Starttermin ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald es hierzu neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel. Was allerdings bekannt ist, ist der Punkt, dass ihr euch die Serie im Simulcast auf Crunchyroll anschauen könnt. Um einen ersten Eindruck von „Dan Da Dan“ zu erhalten, könnt ihr euch den offiziellen Trailer der Serie anschauen:

Dan Da Dan: Trailer

„Dan Da Dan“ wartet mit hochrangingen Synchronsprechern auf

Das Studio Science Saru übernimmt beim Anime „Dan Da Dan“ die Produktion. Als Regisseur fungiert Fuga Yamashiro. Das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko (unter anderem „Jujutsu Kaisen“, „Mob Psycho“ und „Attack on Titan“), das Charakterdesign von Naoki Onda und das Aliendesign von Yoshimichi Kameda.

Die Musik übernimmt Kensuke Ushio, der bereits als Komponist in „A Silent Voice“, „The Dangers in My Heart“, „Heavenly Delusion“ und „Chainsaw Man“ fungierte. Aber da hört es mit den bekannten Namen noch nicht auf. Folgende Schauspieler übernehmen in „Dan Da Dan“ Synchronrollen:

Charakter Schauspieler Okarun Natsuki Hanae (Tanjirō in Demon Slayer) Momo Shion Wakayama (Takina in Lycoris Recoil) Turbo Granny Mayumi Tanaka (Ruffy in One Piece) Serpoians Kazuya Nakai (Zorro in One Piece)

Der Manga „Dan Da Dan“, auf dem der Anime basiert, stammt von Yukinobu Tatsu, der ebenfalls als Assistent bei „Hell's Paradise“ und „Chainsaw Man“ beteiligt war. In Japan werden die einzelnen Chapter wöchentlich über Shonen Jump+ herausgegeben. Bisher sind 13 Bände des Mangas veröffentlicht. Wie viele davon in der ersten Staffel von „Dan Da Dan“ umgesetzt werden, ist derzeit noch unbekannt.