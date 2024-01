Was heißt „Tsundere“? Bedeutung bei Anime & Manga

(© Tezuka Productions Co., Ltd, Peppermint Anime)

Die japanische Bezeichnung „Tsundere“ hat sich durch Visual Novels, Animes und Mangas verbreitet und ist mittlerweile auch abseits der japanischen Popkltur eine gängige Beschreibung für bestimmte Charaktere. Aber was ist die Bedeutung von Tsundere?

Bedeutung von Tsundere

Der Begriff Tsundere beschreibt einen bestimmten Charakter- beziehungsweise Archetypen in der japansichen Popkultur, der seinen Ursprung in Visual Novels hat und häufig in Animes und Mangas vorkommt. Für gewöhnlich handelt es sich hierbei um weibliche Charaktere, die schroff oder gar streitsüchtig wirken. Dabei können diese Eigenschaften sich auch nur auf eine bestimmte Person beziehen, die sie insgeheim aber mögen oder zumindest über die Zeit liebgewinnen. Von außen ist ein Tsundere-Charakter also meist zickig oder abweisend, in bestimmten Situationen, beispielsweise wenn sie mit der entsprechenden Person allein sind, aber durchaus warmherzig.

Das Wort setzt sich dabei aus zwei Begriffen zusammen: Das erste ist „Tsuntsun“ (ツンツン), was übersetzt ins Deutsch so viel wie „mürrisch“ oder „ungesellig“ bedeutet. Das zweite „Deredere“ (デレデレ) steht im Kontext für „sanft“ oder „verliebt“. Zusammen wird aus „Tsuntsun Deredere“ somit Tsundere, was direkt die beiden widersetzlichen Charaktereigenschaften beschreibt.

Charakter-Beispiele

Zu den bekanntesten Tsundere zählen beispielsweise Asuka Langley Sōryū aus „Neon Genesis Evangelion“, Taiga Aisaka aus „Toradora!“ oder Ai Haibara aus „Detektiv Conan“. Auch wenn Tsundere meist eher mit weiblichen Charakteren in Verbindung gebracht wird, gibt es gar nicht so wenige männliche Charaktere, auf die die Beschreibung sehr gut passt.

Bei „Ranma ½“ benehmen sich zum Beispiel beide Protagonisten, Akane Tendo wie Ranma Saotome selbst, wie wahre Tsundere. In „Urusei Yatsura“ wird zwar die Aliendame Lum häufig als Tsundere beschrieben und benimmt sich anfangs auch so, eigentlich ist aber ihr Verlobter, Ataru Moroboshi, der sie immer wieder ablehnt, der eigentliche Tsundere in der Geschichte. Und in „Dragon Ball Z“ könnte man gleich zwei männliche Charaktere als Vorzeige-Tsundere bezeichnen: Vegeta wie Piccolo werden von Feinden zu Freunden, bleiben nach außen hin aber meist hart – in der richtigen Situation zeigen sie aber auch ihre andere Seite.

Einige lustige Beispiele für typische Interaktionen mit einem Tsundere-Charakter seht ihr in folgender Zusammenstellung von Crunchyroll:

