Vinland Saga: Fortsetzung lesen oder auf Staffel 3 warten?

Die dritte Staffel von „Vinland Saga“ ist noch immer nicht angekündigt worden. Auch wenn Fans bereits zwischen den ersten beiden Staffeln wirklich Geduld beweisen durften, kann man sich die Frage stellen: Soll ich die Fortsetzung der Geschichte im Manga lesen oder auf Staffel 3 warten?

Warten auf Staffel 3

Zwischen den ersten beiden Staffeln von „Vinland Saga“ lagen über 3 Jahre. Wobei man hier fairerweise die Problematik der Pandemie und einen Studiowechsel von Wit Studio (Spy × Family, Ranking of Kings) zu MAPPA (Chainsaw Man, Attack on Titan: The Final Season) einberechnen muss. Dennoch wurde Staffel 2 auch erst 2022 offiziell angekündigt.

Wenn man sich bei Staffel 3 ebenfalls so viel Zeit lässt, würden wir erst 2025 eine offizielle Ankündigung bekommen und dürften dann frühestens 2026 mit neuen Folgen rechnen. Wir hoffen zwar aufgrund der besseren Umstände auf eine frühere Ankündigung und somit einen früheren Release, aktuell gibt es jedoch keine Infos diesbezüglich.

Fortsetzung im Manga lesen

Wenn ihr nicht so lange auf Staffel 3 warten möchtet, könnt ihr die Geschichte von Thorfinn und Einar problemlos im Manga weiterlesen. Der seit 2005 erscheinende Manga von Makoto Yukimura ist zum Glück auch in Deutschland relativ aktuell. So sind von den aktuell 27 Bänden bereits 26 auf Deutsch verfügbar. Der 27. Band erscheint hierzulande am 30. April 2024 bei Carlsen.

Wenn ihr direkt am Ende der zweiten Staffel von „Vinland Saga“ einsteigen möchtet, könnt ihr das mit dem 15. Band des Mangas (bei Amazon anschauen), welcher die Kapitel 101 bis 107 enthält. Die letzte Folge des Animes (48) behandelte die Kapitel 100 und zum Teil 101.

Was wird in Staffel 3 passieren? (Spoiler)

Wie auch schon angedeutet, sollte es in Staffel 3 mit dem „Eastern Expedition“-Arc des Mangas weitergehen. Nachdem Thorfinn nach Jahren endlich heimgekehrt ist, will er in den Osten richtung Griechenland reisen, um den Traum von seinem und Einars Vinland zu verwirklichen. Auf dem Weg trifft er zwar auch neue Weggefährten, gerät aber auch zwischen die Fronten von verschiedenen Stämmen der Jomswikinger.

