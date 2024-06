Auf diese Animes könnt ihr euch im Sommer 2024 freuen

0 Saiji Start Dash Monogatari (Headstart at Birth) 07. Juli 2024 Isekai, Fantasy

2,5-jigen no Ririsa (Rinsa of 2.5 Dimension) 05. Juli 2024 Comedy, Ecchi

Atri: My Dear Moments 14. Juli 2024 Drama, Romance, Sci-Fi

Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai (My Wife Has No Emotion) 02. Juli 2024 Comedy, Romance, Sci-Fi

Bye-Bye, Earth 12. Juli 2024 Action, Adventure, Fantasy

Cardfight!! Vanguard: Divinez Season 2 - Action

Dungeon No Naka no Hito (Dungeon People) 06. Juli 2024 Adventure, Comedy, Fantasy

Fairy Tail: 100 Years Quest 07. Juli 2024 Action, Adventure, Fantasy

Giji Harem (Pseudo Harem) - Slice of Life

Gimai Seikatsu (Days with My Step Sister) - Romance

Harimaware! Koinu 2nd Season (Stick It on Around!) - Comedy

Hazurewaku no „Joutai Ijou Skill“ de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made (I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells) 05. Juli 2024 Action, Adventure, Fantasy

Isekai Shikkaku (No Longer Human In Another World) - Adventure, Comedy, Fantasy

Isekai Suicide Squad - Action

Isekai Yururi Kikou: Kosodateshinagara Boukensha Shimasu (A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring) 08. Juli 2024 Fantasy, Slice of Life

Kami No Tou 2nd Season (Tower of God Season 2) - Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mystery

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita (The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies) 09. Juli 2024 Comedy, Fantasy, Romance

Kengan Ashura Season 2 Part 2 August 2024 Action, Martial Arts

Kijin Gentoushou (Sword of the Demon Hunter) 27. Juni 2024 Action, Fantasy

Kimi no Todoke 3rd Season (From Me to You Season 3) August 2024 Drama, Romance, School

Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen Season 2 (Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2) - Action, Fantasy, Romance, Military

Kinnikuman: Kanpeki Choujin Shiso-hen (Muscleman: Perfect Origin Arc) 14. Juli 2024 Comedy, Sports

Koi wa Futago de Warikirenai (Love Between Twins is Indivisible) - Comedy, Romance, School

Kono Sekai wa Fukanzen Sugiru (Quality Assurance in Another World) 06. Juli 2024 Adventure, Fantasy

Madougushi Dahliya wa Utsumukanai (Dahliya in Bloom) - Fantasy, Slice of Life, Isekai

Make Heroine ga Oosugiru! (Too Many Losing Heroines!) - Comedy, Romance, School

Maougun Saikyou no Majutsushi wa Ningen datta (The Strongest Magician in the Demon Lord's Army Was a Human) - Action, Adventure, Fantasy, Isekai

Mayonaka Punch (Midnight Punch) 08. Juli 2024 Comedy

Megami no Café Terrace Season 2 (The Café Terrace and Its Goddesses Season 2) 05. Juli 2024 Comedy, Romance, Ecchi

Mod kara Hajimaru Tansaku Eiyuutan (A Nobody's Way Up to an Exploration Hero LV) - Action, Adventure, Fantasy

Monogatari Series: Off & Monster Season 06. Juli 2024 Comedy, Mystery, Supernatural

Na Nare Hana Nare - School, Slice of Life

Naze Boku no Sekai wo Daremo Oboeteinai no ka? (Why Does Nobody Remember Me in This World?) - Action, Fantasy, Sci-Fi

Nige Jouzu no Wakagimi (The Elusive Samurai) - Adventure, Comedy, Historical

Ore wa Subete wo „Parry“ suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai (I Will Parry Everything: The World's Strongest Man Wanna Be an Adventure) 05. Juli 2024 Action, Adventure, Fantasy

Oshi No Ko Season 2 03. Juli 2024 Drama, Supernatural, Reincarnation

Ramen Akaneko (Red Cat Ramen) 04. Juli 2024 Comedy

Senpai wa Otokonoko (My Crossdressing Senpai) 05. Juli 2024 Romance, School

Shikanoko Nokonoko Kosshitantan (My Deer Friend Nokotan) 07. Juli 2024 Comedy, School

Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu hodo Kitaerarete Muteki no Naru (The Rookie Middle-Aged Adventurer Was Trained to Death by the Most Powerful Party to Become Invincible) 02. Juli 2024 Action, Adventure, Fantasy

Shoushimin Series (How to Become Ordinary) - Mystery, School

Shy 2nd Season - Action, Drama

Tasogare Out Focus (Twilight Out Of Focus) 04. Juli 2024 Boys Love

Tasuuketsu 03. Juli 2024 Action, Drama, Suspense

Tensui no Sakuna-hime (Sakuna: Of Rice and Ruin) 06. Juli 2024 Action, Fantasy, Mythology

Tokidoki Bosotto Russia-go de Dederu Tonari no Alya-san (Alya-san, Who Sits Besinds Me and Sometimes Murmurs Affectionately in Russian) 03. Juli 2024 Comedy, Romance School

Tsue to Tsurugi no Wistoria (Wistoria's Wand and Sword) - Action, Adventure, Fantasy, School